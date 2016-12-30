Новосибирец 2 года прятал 4-летнего сына по всей стране от бывшей жены

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Жительнице Кировского района Новосибирска вернули сына, которого прятал бывший муж.







Супруги развелись еще в 2014 году, и суд решил, что ребенок будет жить с матерью. Мужчина не согласился с решением суда и целый год вместе с четырехлетним мальчиком прятался по всей стране.





«В октябре 2014 года гражданин П. без ведома бывшей супруги переехал из Новосибирска в Крым на постоянное место жительства и забрал с собой ребенка, в связи с чем был объявлен в розыск, — рассказали в УФССП. — В ходе исполнительных действий было установлено место жительства гражданина П., о котором незамедлительно сообщили матери мальчика. Гражданка П. купила авиабилет в Крым, чтобы вернуть сына, который находился в тот момент времени на лечении в диспансере».







Однако мать так и не нашла ребенка в лечебном учреждении — отец вывел мальчика через задний двор диспансера и увез его в Волгоград.





Потом бывший супруг попытался вывезти сына в Казахстан, но судебные приставы не дали ему уехать из России.







После очередной неудачи мужчина решил лишить бывшую жену родительских прав. «Решив, что бывшая дама сердца недостойна воспитывать его сына, гражданин П. подал исковое заявление в суд о лишении ее родительских прав, в котором постоянные похищения ребенка мужчина объясняет тем, что бывшая супруга не уделяет сыну внимание, не следит за состоянием его здоровья. Однако после развода мать провела с ребенком всего 1,5 месяца, все остальное же время мужчина препятствовал их общению и забирал мальчика от мамы», — объяснили приставы.







Найти ребенка удалось приставу-исполнителю Кировского района. «Обнаружил ребенка в чужом автомобиле вместе с бабушкой. Блокировав авто, должностное лицо вызвало подмогу в виде судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после чего ребенок был передан счастливой матери», — рассказывают сотрудники УФССП.







Также приставы добавляют, что огорченный отец плакал, опасаясь, что больше никогда не увидит сына. Однако известно, что бывшим супругам удалось договориться о встречах отца с ребенком.





Ранее сотрудникам УФССП по Новосибирской области пришлось принудительно переселять пенсионера из центра на левый берег.