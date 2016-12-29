Кузов от фуры MAN раздавил голову 18-летнему ремонтнику

​На голову 18-летнего рабочего из Новосибирской области, ремонтировавшего фуру MAN, упал ее кузов — парень погиб.





Происшествие случилось утром 29 декабря в городе Обь. «Молодой человек работал в одном из ООО. Основной вид деятельности организации — это грузовые перевозки и ремонт большегрузов. Как раз в ходе проведения ремонтных работ грузового автомобиля марки MAN этот случай произошел», — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по НСО Анастасия Кулешова.







Она пояснила, что кузов автомобиля упал молодому человеку на голову. Мужчина от травм скончался на месте.







Следственный отдел по городу Обь проводит доследственную проверку. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение техники безопасности на предприятии.







Несколько месяцев назад в Новосибирской области рабочий, забравшийся на столб, погиб от удара током.