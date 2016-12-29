Кузов от фуры MAN раздавил голову 18-летнему ремонтнику

Кузов от фуры MAN раздавил голову 18-летнему ремонтнику

​На голову 18-летнего рабочего из Новосибирской области, ремонтировавшего фуру MAN, упал ее кузов — парень погиб.


Происшествие случилось утром 29 декабря в городе Обь. «Молодой человек работал в одном из ООО. Основной вид деятельности организации — это грузовые перевозки и ремонт большегрузов. Как раз в ходе проведения ремонтных работ грузового автомобиля марки MAN этот случай произошел», — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по НСО Анастасия Кулешова.


Она пояснила, что кузов автомобиля упал молодому человеку на голову. Мужчина от травм скончался на месте.


Следственный отдел по городу Обь проводит доследственную проверку. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение техники безопасности на предприятии.


Несколько месяцев назад в Новосибирской области рабочий, забравшийся на столб, погиб от удара током.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 9241
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено