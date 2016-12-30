Новосибирца заставляют платить дважды за один кредит в банке

​Новосибирец оказался в непростой ситуации из-за финансовых проблем в Татфондбанке.







Случилось это из-за того, что после оплаты кредита счета Татфондбанка были заморожены Центробанком: деньги до кредитора не дошли, а заемщик получить их назад теперь тоже не может.







«У меня кредитный договор с Татфондбанком, по которому я вношу каждый месяц до 26-го числа платеж в размере 11 тыс. с копейками на счет. Потом банк его списывает. И в этот раз так и должно было быть. Я 7 декабря заплатил, а 15-го Центральный банк наложил мораторий на все счета Татфондбака, т.е. ими нельзя воспользоваться», — рассказал Дмитрий Лошинский.







Заемщик обратился на горячую линию банка, который начало лихорадить в конце года, и там ему посоветовали оплатить кредитный взнос за декабрь повторно и уложиться в срок до 15 января.







«Заплатите, мол, еще раз, а когда мораторий снимут, вы обратно этот платеж получите. А не хотите, тогда будем вас и коллекторами, и всеми подряд… Пугают», — пояснил Дмитрий, который после такого ответа обратился в Центробанк и в городской отдел по защите прав потребителей.







В Центробанке, как уточнил Лошинский, ему лишь сказали, что не надо было вносить платеж до моратория — помочь они не могут. В отделе по защите прав потребителей пояснили, что готовы принять жалобу и дать по ней ответ в течение 30 дней. На замечание Дмитрия, что ему надо уже через 15 дней предпринять какие-то действия, сослались на установленный порядок рассмотрения жалоб. В Роспотребнадзоре, куда заемщик обратился напоследок, сказали, что это вообще не их дело и надо обращаться в Центробанк.







Даже если он не заплатит кредит во второй раз, рассуждает Дмитрий, а сам при этом подаст в суд, то пока будет идти процесс, в банке ему начислят проценты за просрочку, а коллекторы замучают звонками.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в банк за комментарием, но смог дозвониться только до оператора горячей линии — остальные телефоны молчали. Оператор, выслушав вопрос, пообещала соединить корреспондента со специалистами, но после почти 10 минут звучания автоматического «К сожалению, все операторы заняты…» связь с банком прервалась совсем.







Через некоторое время корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось дозвониться до банка снова и представиться уже заемщиком. После этого консультант выслушала историю о замороженном взносе и тоже посоветовала заплатить банку повторно.







«Нужно еще раз оплачивать кредит. Поэтому банк предоставляет клиентам от 15 декабря еще 30 дней для оплаты, т.е. до 15 января без неустойки. <…> Мы, конечно, понимаем, что вы внесли денежные средства раньше и со своей стороны выполнили все обязательства перед банком, но мы, к сожалению, также не знали, что будет такая ситуация», — пояснила консультант горячей линии Татфондбанка.







Проблемы у Татфондбанка, как пишут «Ведомости», начались после того, как из него вышел крупный клиент. С 14 по 17 декабря банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а 15 декабря Центробанк ввел здесь временную администрацию.







19 декабря НГС.НОВОСТИ рассказали, что еще один банк с филиалом в Новосибирске попал в сложную ситуацию и лишился лицензии.