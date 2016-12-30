Новосибирца заставляют платить дважды за один кредит в банке

Новосибирца заставляют платить дважды за один кредит в банке

​Новосибирец оказался в непростой ситуации из-за финансовых проблем в Татфондбанке. 


Случилось это из-за того, что после оплаты кредита счета Татфондбанка были заморожены Центробанком: деньги до кредитора не дошли, а заемщик получить их назад теперь тоже не может.


«У меня кредитный договор с Татфондбанком, по которому я вношу каждый месяц до 26-го числа платеж в размере 11 тыс. с копейками на счет. Потом банк его списывает. И в этот раз так и должно было быть. Я 7 декабря заплатил, а 15-го Центральный банк наложил мораторий на все счета Татфондбака, т.е. ими нельзя воспользоваться», — рассказал Дмитрий Лошинский.


Заемщик обратился на горячую линию банка, который начало лихорадить в конце года, и там ему посоветовали оплатить кредитный взнос за декабрь повторно и уложиться в срок до 15 января.


«Заплатите, мол, еще раз, а когда мораторий снимут, вы обратно этот платеж получите. А не хотите, тогда будем вас и коллекторами, и всеми подряд… Пугают», — пояснил Дмитрий, который после такого ответа обратился в Центробанк и в городской отдел по защите прав потребителей.


В Центробанке, как уточнил Лошинский, ему лишь сказали, что не надо было вносить платеж до моратория — помочь они не могут. В отделе по защите прав потребителей пояснили, что готовы принять жалобу и дать по ней ответ в течение 30 дней. На замечание Дмитрия, что ему надо уже через 15 дней предпринять какие-то действия, сослались на установленный порядок рассмотрения жалоб. В Роспотребнадзоре, куда заемщик обратился напоследок, сказали, что это вообще не их дело и надо обращаться в Центробанк.


Даже если он не заплатит кредит во второй раз, рассуждает Дмитрий, а сам при этом подаст в суд, то пока будет идти процесс, в банке ему начислят проценты за просрочку, а коллекторы замучают звонками.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в банк за комментарием, но смог дозвониться только до оператора горячей линии — остальные телефоны молчали. Оператор, выслушав вопрос, пообещала соединить корреспондента со специалистами, но после почти 10 минут звучания автоматического  «К сожалению, все операторы заняты…» связь с банком прервалась совсем.


Через некоторое время корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось дозвониться до банка снова и представиться уже заемщиком. После этого консультант выслушала историю о замороженном взносе и тоже посоветовала заплатить банку повторно.


«Нужно еще раз оплачивать кредит. Поэтому банк предоставляет клиентам от 15 декабря еще 30 дней для оплаты, т.е. до 15 января без неустойки. <…> Мы, конечно, понимаем, что вы внесли денежные средства раньше и со своей стороны выполнили все обязательства перед банком, но мы, к сожалению, также не знали, что будет такая ситуация», — пояснила консультант горячей линии Татфондбанка.


Проблемы у Татфондбанка, как пишут «Ведомости», начались после того, как из него вышел крупный клиент. С 14 по 17 декабря банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а 15 декабря Центробанк ввел здесь временную администрацию. 


19 декабря НГС.НОВОСТИ рассказали, что еще один банк с филиалом в Новосибирске попал в сложную ситуацию и лишился лицензии.

Илья Калинин
Фото kimbelij (EssentialsiStock)

Прочтений: 4673
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено