Семилетний барабанщик из Новосибирска сыграл в клипе группы «Уматурман»

Юный новосибирский барабанщик, победитель «Минуты славы» Лёня Шиловский снялся в клипе «С Новым годом, страна» группы «Уматурман».


Семилетний барабанщик из Новосибирска сыграл в клипе группы «Уматурман» (видео)


Съемки проходили в середине декабря в Москве. Ролик с клипом появился на канале «Ютуба» Uma2rman Music 28 декабря. Он посвящен новому году и рекламирует Сбербанк.


«Они (солисты группы. — НГС.НОВОСТИ) когда в первый раз его увидели, они в шоке были, из-за того, что он с ними снимается. "А что, — говорят, — он на барабанах играет?". Я говорю: "Да". Он начал играть. Они: "О, вундеркинд, что ли?". Один из них говорил: "Лёнь, сыграй мне, я в «Инстаграм» выкину твой ролик". Лёня говорит: "Нет, не буду"», — рассказал отец мальчика Денис Шиловский.


Идея снять ребенка в клипе принадлежала продюсеру группы. Отец согласился, узнав желание ребенка. Лёня сказал, что хочет в Москву и хочет полетать на самолете. Денис добавил, что сын уже летал неоднократно — с 3,5 лет у него было 24 полета.


Денис думал, что сын сыграет только барабанщика, но его задействовали и в других эпизодах. Сумму гонорара Шиловский раскрыть не смог, но добавил, что деньги отложат для покупки нового хорошего барабана.


В Москве отец с сыном провели сутки, им оплатили билеты туда и обратно. «На съемочной площадке мы с ним пробыли по московскому времени с полдвенадцатого ночи и до полседьмого утра. Лёня героически выдержал этот подвиг. Он ребенок — мне пришлось прокачать его эмоционально. Он уснул — на полтора часа вырубился, потом его поднять было очень сложно», — рассказал папа барабанщика.


Также он подчеркнул, что процесс съемок был сложным не только для Лёни, но и для группы. «Продюсеры их самих запарили — постоянно выдергивали на съемочную площадку: кадр не получился — дубль», — описал Денис.


Шиловский отметил, что практически не общался с группой «Уматурман» — он не их фанат и даже не знает, как кого из них зовут. Тем не менее он положительно отозвался о музыкантах.


«Парни они хорошие, без звездной болезни. О многих такое я не могу сказать. Простые, доступные, зашли в гримерку, сказали "Привет, кого не видели". Я даже не понял, кто это. Я вообще не знал, кто это. Мне когда продюсер позвонил:


"Мы хотим вашего сына снять в клипе с «Уматурман»". Я говорю: "А кто это?". Они в шоке были, потому что я не знаю, кто это»,


 — вспомнил Денис.


Во время время съемок их процесс не нравился Лёне. «Он орал на меня: "Я спать хочу, отстаньте от меня". А когда приехали домой, когда проспался, отдохнул , я говорю: "Леня, еще хотел бы съездить?". Он говорит: "Ага, пап, мне понравилось"», — заметил отец.



Лёня Шиловский известен тем, что в начале 2014 года выиграл в телевизионном конкурсе талантов «Минута славы» благодаря своему умению играть на барабанах.


Сегодня ребенок посещает коммерческую музыкальную школу «Маэстро» — туда его взяли на бесплатной основе. Кроме того, мальчик ходит на подготовку в «десятилетку» — специальную музыкальную школу, там он осваивает и другие ударные инструменты.

Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Uma2rman Music, скрин видео

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