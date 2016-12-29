​Известную клинику шантажируют спрятанными в здании наркотиками

Директор новосибирской клиники «Инсайт» Сергей Лубинец сообщил об анонимном письме, автор которого требует 40 тыс. руб. в обмен на информацию о тайнике наркотиков.







Письмо пришло в клинику вчера. «Я отправил письмо в Ассоциацию частных клиник, ответили, что не сталкивались с этим. В первый раз. Я думал, может, массово приходит всем клиникам такое. И наш юрист посоветовал обратиться в полицию. Мы пока не обращались. В переписку (с автором письма) вступать мы не намерены. Может, он за границей находится или в тюрьме», — рассказал Сергей Лубинец.







Из текста письма, которое есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ, следует, что некий сотрудник клиники по наводке анонима спрятал наркосодержащие вещества. «Я предлагаю купить вам местонахождения наркотиков за 40 000 руб. В противном случае я сообщу в наркоконтроль и ФСБ, что в вашей клинике применяют запрещенные препараты. Особо крупный размер. Представте последствия... Да, это мелко, гнусно и подло, но зарабатываю как умею. Занимаюсь этим давненько. Можете обратиться в полицию. О своей безопасности я позаботился — меня не найдут, а наркотики обнаружат. Жду 24 часа на принятие решения. Мне нет резона торчать в вашем городе. В случае правильного решения вышлю реквизиты для оплаты», — пишет аноним (орфография сохранена) и дает клинике 24 часа на принятие решения.







В ГУ МВД России по НСО отметили, что о подобном способе шантажа слышат впервые. «Писать анонимки нам в принципе не могут, всегда должны быть какие-то контакты. Если поступает звонок с угрозой — отрабатываем по установленному регламенту», — отметили в ГУ МВД РФ по НСО, сказав, что не будут вдаваться в подробности этого регламента.







В понедельник, 26 декабря, новосибирские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который на прошлой неделе звонил им с угрозами о массовых взрывах и называл себя «Шакал». Информация о бомбах не подтвердилась.

