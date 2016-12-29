​Полиция возбудила дело из-за перестрелки на Петухова

Полиция возбудила дело из-за перестрелки на Петухова (видео)

Отдел полиции «Кировский» города Новосибирска разыскивает новосибирцев, которые стали свидетелями вчерашней перестрелки на ул. Петухова.


Около 14:00 28 декабря две компании неизвестных на машинах приехали на ул. Петухова,17 и начали стрелять. Очевидцы слышали не менее 15 выстрелов. «Отдел полиции № 8 "Кировский" УМВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Проводится расследование», — сообщили в полиции.



Свидетелей ищут, чтобы прояснить все обстоятельства случившегося и выяснить личности тех, кто устроил перестрелку. Вчера один из работников компании, расположенной неподалеку от места стрельбы, рассказал НГС.НОВОСТИ, что, вероятно, «разборка» носила межэтнический характер. Стрелявшие, по словам свидетеля, были славянской и азиатской внешности.


Полиция эту информацию пока не комментирует. А очевидцам, которые позвонят по телефонам 232-28-68, 232-28-61 или 232-16-02, гарантируется анонимность. 

Анна Наумцева
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