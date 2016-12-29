Владелец «самого быстрого бизнес-седана» в Новосибирске выставил его на продажу

Владелец «самого быстрого бизнес-седана» в Новосибирске выставил его на продажу (фото)

Новосибирец продает синий Audi RS7, который после тюнинга разгоняется до 100 км/ч быстрее 3 секунд.


Причину продажи владелец определил коротко: «Накатался. Она у меня уже 1,5 года, хочется чего-то нового».


Объявление о продаже машины появилось на сайте drom.ru. В нем владелец указывает, что синий седан Audi RS7 2014 года после тюнинга имеет мощность около 750 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 2,9–3,1 секунды. Машина продается за 5 млн руб. «Самый быстрый бизнес-седан в Новосибирске», — охарактеризовал машину владелец, предприниматель Максим Андреев.


Он рассказал НГС.НОВОСТИ, что время разгона замеряли на соревнованиях: на этой машине новосибирец выигрывал награды, самая ценная — за 2-е место в кубке Российской автомобильной федерации на «Кузнецкой жаре» 2015 года.


По данным официального сайта Audi, даже RS7 в последней конфигурации имеет мощность двигателя 605 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.


Владелец «самого быстрого бизнес-седана» в Новосибирске выставил его на продажу (фото)


Владелец «самого быстрого бизнес-седана» в Новосибирске выставил его на продажу (фото)


Дорабатывали машину в различных сервисах в Москве и Новосибирске. «В VIP-Service в основном, [делал] стайлинг, — в кожу всё, карбон, а выхлоп, тюнинг — в других местах», — пояснил Максим.


В Новосибирске часто продают интересные и необычные машины: например, летом продавался НКВД 1938 года за 9,5 млн руб.


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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Максимом Андреевым

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