Девушка из Новосибирска победила в фотоконкурсе National Geographic

28 декабря журнал «National Geographic Россия» подвел итоги конкурса фотографий «Дикая природа России», среди победителей которого оказалась дизайнер из Новосибирска Оксана Арискина.


«Отправила фотографии случайно — я периодически смотрю новости на National Geographic, так как люблю природу. Увидела на сайте, что проходит конкурс. Просто из интереса отправила две фотографии, одна победила совершенно случайно, я считаю. Я не профессионал», — рассказала Оксана корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Она отметила, что в подобном конкурсе участвует впервые.


Обе фотографии Оксана заявила в номинации «Растения». На победной фотоработе «Зимний сон» запечатлен сухостой, который был в ноябре 2015 года рядом с дачей в Академгородке.


Девушка из Новосибирска победила в фотоконкурсе National Geographic (фото)


На другой конкурсной фотографии — первые весенние цветы, также сфотографированные в Академгородке.


Девушка из Новосибирска победила в фотоконкурсе National Geographic (фото)


«У меня достаточно неплохая фототехника — я этим увлекаюсь и покупаю технику по мере возможности», — отметила Оксана. О себе она рассказала, что работает дизайнером в игровой компании «Алавар».


Награждение победителей прошло вчера в Москве, Оксана поехать туда не смогла, но добавила, что сейчас у нее там муж и он заберет подарок. Организаторы подарили девушке штатив и несколько мелких подарков.


По информации «National Geographic Россия», всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится с 2011 года. В этом году на конкурс попали более 55 тыс. фотографий. Всего в конкурсе было 13 номинаций, например, «Птицы», «Подводная съемка», «Заповедная Россия» и др.


Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 14 января 2017 года в Центральном Доме художника.


Новосибирцы не раз попадали на различные всероссийские и международные фотоконкурсы.


В частности, в сентябре в Новосибирске открывалась выставка победителей ежегодного фотоконкурса Best of Russia, где были работы и новосибирских фотографов.

Елена Громкова
Фото Оксаны Арискиной

Прочтений: 5187
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено