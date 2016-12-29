Девушка из Новосибирска победила в фотоконкурсе National Geographic

28 декабря журнал «National Geographic Россия» подвел итоги конкурса фотографий «Дикая природа России», среди победителей которого оказалась дизайнер из Новосибирска Оксана Арискина.







«Отправила фотографии случайно — я периодически смотрю новости на National Geographic, так как люблю природу. Увидела на сайте, что проходит конкурс. Просто из интереса отправила две фотографии, одна победила совершенно случайно, я считаю. Я не профессионал», — рассказала Оксана корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Она отметила, что в подобном конкурсе участвует впервые.







Обе фотографии Оксана заявила в номинации «Растения». На победной фотоработе «Зимний сон» запечатлен сухостой, который был в ноябре 2015 года рядом с дачей в Академгородке.











На другой конкурсной фотографии — первые весенние цветы, также сфотографированные в Академгородке.











«У меня достаточно неплохая фототехника — я этим увлекаюсь и покупаю технику по мере возможности», — отметила Оксана. О себе она рассказала, что работает дизайнером в игровой компании «Алавар».







Награждение победителей прошло вчера в Москве, Оксана поехать туда не смогла, но добавила, что сейчас у нее там муж и он заберет подарок. Организаторы подарили девушке штатив и несколько мелких подарков.







По информации «National Geographic Россия», всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится с 2011 года. В этом году на конкурс попали более 55 тыс. фотографий. Всего в конкурсе было 13 номинаций, например, «Птицы», «Подводная съемка», «Заповедная Россия» и др.







Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 14 января 2017 года в Центральном Доме художника.





Новосибирцы не раз попадали на различные всероссийские и международные фотоконкурсы.





В частности, в сентябре в Новосибирске открывалась выставка победителей ежегодного фотоконкурса Best of Russia, где были работы и новосибирских фотографов.

