​Новосибирец подал в суд на управляющую компанию за пение 8 котов

Новосибирец подал в суд на управляющую компанию за пение 8 котов

Житель Новосибирска попытался судиться с УК «Заельцовская» из-за «круглосуточных кошачьих серенад» в подвале его дома.


Житель многоквартирного дома в Заельцовском районе потребовал от управляющей компании заделать отверстие в подвал, выгнать оттуда котов или выплатить ему компенсацию, сказано в решении районного суда. Размер требуемой компенсации в тексте не указан.


«В результате бездействия ответчика он лишился покоя и сна, — приводит суд аргументы истца. — Поскольку круглосуточные кошачьи серенады не дают сосредоточиться ни на делах, ни на отдыхе. Повсеместно разложенные продукты кошачьей жизнедеятельности источают стойкое зловоние как возле окон квартиры, так и внутри подъезда, которое проникает туда из подвала».


Истец самостоятельно насчитал в подвале восемь «постоянно обитающих» там котов, потребовав от «Заельцовской» их выгнать.


Однако иск был оставлен без рассмотрения по формальным основаниям: новосибирец дважды не явился на заседание, не попросив рассмотреть дело в его отсутствие, а представитель «Заельцовской» не настаивал на рассмотрении дела по существу.


Определение об отказе в иске не было обжаловано и вступило в силу в середине декабря.

Петр Лохов
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