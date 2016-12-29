​Новосибирец подал в суд на управляющую компанию за пение 8 котов

Житель Новосибирска попытался судиться с УК «Заельцовская» из-за «круглосуточных кошачьих серенад» в подвале его дома.





Житель многоквартирного дома в Заельцовском районе потребовал от управляющей компании заделать отверстие в подвал, выгнать оттуда котов или выплатить ему компенсацию, сказано в решении районного суда. Размер требуемой компенсации в тексте не указан.







«В результате бездействия ответчика он лишился покоя и сна, — приводит суд аргументы истца. — Поскольку круглосуточные кошачьи серенады не дают сосредоточиться ни на делах, ни на отдыхе. Повсеместно разложенные продукты кошачьей жизнедеятельности источают стойкое зловоние как возле окон квартиры, так и внутри подъезда, которое проникает туда из подвала».







Истец самостоятельно насчитал в подвале восемь «постоянно обитающих» там котов, потребовав от «Заельцовской» их выгнать.







Однако иск был оставлен без рассмотрения по формальным основаниям: новосибирец дважды не явился на заседание, не попросив рассмотреть дело в его отсутствие, а представитель «Заельцовской» не настаивал на рассмотрении дела по существу.







Определение об отказе в иске не было обжаловано и вступило в силу в середине декабря.

