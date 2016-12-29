​На Ипподромской построили высотку с 80 кладовыми в подъезде

На ул. Армавирской сдали первую очередь жилого комплекса «Калининский» — 22-этажную свечку.









Застройщик ООО «Империя» сообщает в проектной декларации, что дом построен на монолитном железобетонном каркасе с заполнением стен кирпичом и утеплителем из минераловатных плит.







Здесь 220 квартир под самоотделку, 100 из них — «однешки» площадью от 37,5 кв. м. Также в здании по 40 студий (от 21,73 кв. м), двухкомнатных (64 кв. м) и трехкомнатных квартир (от 82,4 кв. м). В некоторых трехкомнатных квартирах по два санузла. В доме 11 квартир на этаже. Для примера цен — «однешка» площадью 39,6 кв. м здесь продается за 2,59 млн руб.





Особенностью дома стали кладовые. На каждой площадке расположены 4 кладовые площадью 1,59–2,06 кв. м. Директор отдела продаж компании «Империя» Ирина Павлова сообщила, что их раскупили на стадии строительства по цене 35–40 тыс. руб. за помещение.





На первых двух этажах дома — коммерческие площади (около 1300 кв. м). В разрешении на ввод в эксплуатацию помимо офисов указаны три спортивных клуба.







В подземных этажах «свечки» спрятана двухуровневая парковка на 132 автомобиля. Застройщик убеждает потенциальных покупателей, что от дома совсем близко находятся метро и станция электричек, однако, по данным 2ГИС, до «Гагаринской» отсюда больше 2 км, а до железнодорожной станции Плехановская — около 800 м. Сколько всего домов будет в ЖК «Калининский», пока не говорят. «Вопрос о следующей очереди будет решаться весной 2017 года», — комментирует Ирина Павлова.





Дом в «Калининском» — первый объект, построенный ООО «Империя». По данным «СПАРК», его учредитель Низами Талыбхан оглы Андамов также является совладельцем нескольких компаний, в числе которых ТСЖ «Уютный двор» и «На Шамшиных».





Меньше чем в километре от новой «свечки» ООО «Новый мир Химметалл» строит ЖК «Кропоткинский», а в ноябре НГС.НОВОСТИ писали о том, что через дорогу от «Калининского» ЗАО «Строитель» сдал ЖК «Астра».