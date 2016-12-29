​На Ипподромской построили высотку с 80 кладовыми в подъезде

На ул. Армавирской сдали первую очередь жилого комплекса «Калининский» — 22-этажную свечку.


На Ипподромской построили высотку с 80 кладовыми в подъезде (фото)


Застройщик ООО «Империя» сообщает в проектной декларации, что дом построен на монолитном железобетонном каркасе с заполнением стен кирпичом и утеплителем из минераловатных плит.


Здесь 220 квартир под самоотделку, 100 из них — «однешки» площадью от 37,5 кв. м. Также в здании по 40 студий (от 21,73 кв. м), двухкомнатных (64 кв. м) и трехкомнатных квартир (от 82,4 кв. м). В некоторых трехкомнатных квартирах по два санузла. В доме 11 квартир на этаже. Для примера цен — «однешка» площадью 39,6 кв. м здесь продается за 2,59 млн руб.


Особенностью дома стали кладовые. На каждой площадке расположены 4 кладовые площадью 1,59–2,06 кв. м. Директор отдела продаж компании «Империя» Ирина Павлова сообщила, что их раскупили на стадии строительства по цене 35–40 тыс. руб. за помещение.


На первых двух этажах дома — коммерческие площади (около 1300 кв. м). В разрешении на ввод в эксплуатацию помимо офисов указаны три спортивных клуба.


В подземных этажах «свечки» спрятана двухуровневая парковка на 132 автомобиля. Застройщик убеждает потенциальных покупателей, что от дома совсем близко находятся метро и станция электричек, однако, по данным 2ГИС, до «Гагаринской» отсюда больше 2 км, а до железнодорожной станции Плехановская — около 800 м. Сколько всего домов будет в ЖК «Калининский», пока не говорят. «Вопрос о следующей очереди будет решаться весной 2017 года», — комментирует Ирина Павлова.


Дом в «Калининском» — первый объект, построенный ООО «Империя». По данным «СПАРК», его учредитель Низами Талыбхан оглы Андамов также является совладельцем нескольких компаний, в числе которых ТСЖ «Уютный двор» и «На Шамшиных».


Меньше чем в километре от новой «свечки» ООО «Новый мир Химметалл» строит ЖК «Кропоткинский», а в ноябре НГС.НОВОСТИ писали о том, что через дорогу от «Калининского» ЗАО «Строитель» сдал ЖК «Астра».

Александра Зенкова
Фото предоставлено компанией «Империя»

Прочтений: 6782
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено