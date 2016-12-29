Гендиректор завода сэкономил 68 миллионов на налогах и пошел под суд

​Бывший гендиректор обанкротившегося новосибирского предприятия ООО «Сибирский завод ЖБИ» Иван Малахов предстанет перед судом.





Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 68 млн руб.





По ходатайству следователя суд арестовал имущество завода, его бывшего гендиректора и других людей. Это 20 объектов недвижимости и земельный участок. «Стоимость арестованного имущества достаточна для возмещения причиненного государству ущерба», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.





По версии следствия, в 2012–2014 годах генеральный директор ООО «Сибирский завод ЖБИ» Иван Малахов уклонялся от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Например, чтобы занизить налоговую базу, создать видимость, что предприятие убыточное, его руководитель включал дополнительные компании в цепочку сделок по поставке товаров покупателям. На самом же деле эти компании в сделках не участвовали. Таким образом, по версии следствия, гендиректор завода недоплатил в казну 68 млн руб. налогов.







Следователи возбудили в отношении бывшего гендиректора завода уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и собрали все необходимые доказательства. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в Следственном комитете.







ООО «Сибирский завод ЖБИ» производило бетонные изделия для строительства. По данным «СПАРК-Интерфакс», летом 2016 года это предприятие обанкротилось и сейчас находится в стадии ликвидации.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ООО «Дорстроймост» и ООО «Арсил», которые, по версии следствия, уклонились от уплаты налогов на 150 млн руб.