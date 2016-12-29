​Больше сотни офисных работников вышли убирать снег в центре города

Больше сотни офисных работников вышли убирать снег в центре города (видео)


Утром 29 декабря в центре Новосибирска на уборку снега вышли больше 100 сотрудников управления РЖД. 


«Это производственная необходимость. Выходят руководители, обычные работники. Они берут лопаты и убирают снег», — пояснили в пресс-службе Западно-сибирской железной дороги. Субботник начался около 9:30 и продлился около трех часов.


Больше сотни офисных работников вышли убирать снег в центре города (видео)

 

По наблюдению корреспондента, на улице работали и мужчины, и женщины — в общей сложности больше 100 человек. «Каждый руководитель сделал объявление в своем отделе, мы предупредили людей, чтобы они взяли запасную одежду. Вышли, кто смог, захотел, у кого было время», — рассказали в управлении. — Убирали и по Урицкого, и по Вокзальной магистрали. Было достаточно весело, ходил Дед Мороз, который всех подбадривал». 


Больше сотни офисных работников вышли убирать снег в центре города (видео)


Подобные субботники — это уже традиция, отметили железнодорожники. Они рассказали, что первый субботник на железной дороге был в начале прошлого века, когда Колчак при отступлении взорвал мост через Иртыш.


«Сейчас снега много, здесь ходят пешеходы — с одной стороны метро "Площадь Ленина", с другой — вокзал. Очень много людей с багажом, это могут быть пассажиры поездов», — объяснили в пресс-службе ЗСЖД. 


Анна Богданова
Фото автора (1, 2), предоставлено пресс-службой ЗСЖД (3)
Видео автора 

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