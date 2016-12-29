​Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки

Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки (фото)


Новосибирский горнолыжный комплекс «Ключи» стал одним из 23 участников федеральной программы «Лыжи мечты», цель которой адаптировать людей с ограниченными возможностями. 


«"Лыжи мечты" — это федеральная программа, которую поддерживает известный шоумен Сергей Белоголовцев, — рассказала креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. — Осенью представители программы искали подходящий комплекс, рассматривали "Иню" и "Ключи", в итоге выбрали нас».


Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки (фото)


Занятия проводит инструктор комплекса Анастасия Абеляр. В декабре она прошла обучение в Москве. Для проведения тренировок комплекс получил специальное оборудование — сноуслайдер (установка со скрепленными лыжами и поддержкой). 28 декабря прошла первая тренировка, куда пришли двое детей с диагнозом ДЦП.


Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки (фото)


«Попасть на тренировки можно через центр адаптации детей-инвалидов в Новосибирске. Родители заполняют анкету на участие, затем я уже встречаюсь с родителями и детьми и постепенно начинаем занятия», — пояснила инструктор Анастасия Абеляр.


Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки (фото)


Справка: Проект «Лыжи мечты» — это программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами. Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. Супруги перепробовали всевозможные методики лечения для сына Евгения с диагнозом ДЦП. Однако самой эффективной, на их взгляд, оказались именно горные лыжи. 

Анна Богданова
Фото предоставлены Анастасией Абеляр

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