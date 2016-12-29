​Новосибирский горнолыжный комплекс начал проводить необычные уроки





Новосибирский горнолыжный комплекс «Ключи» стал одним из 23 участников федеральной программы «Лыжи мечты», цель которой адаптировать людей с ограниченными возможностями.







«"Лыжи мечты" — это федеральная программа, которую поддерживает известный шоумен Сергей Белоголовцев, — рассказала креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. — Осенью представители программы искали подходящий комплекс, рассматривали "Иню" и "Ключи", в итоге выбрали нас».











Занятия проводит инструктор комплекса Анастасия Абеляр. В декабре она прошла обучение в Москве. Для проведения тренировок комплекс получил специальное оборудование — сноуслайдер (установка со скрепленными лыжами и поддержкой). 28 декабря прошла первая тренировка, куда пришли двое детей с диагнозом ДЦП.











«Попасть на тренировки можно через центр адаптации детей-инвалидов в Новосибирске. Родители заполняют анкету на участие, затем я уже встречаюсь с родителями и детьми и постепенно начинаем занятия», — пояснила инструктор Анастасия Абеляр.











Справка: Проект «Лыжи мечты» — это программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами. Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. Супруги перепробовали всевозможные методики лечения для сына Евгения с диагнозом ДЦП. Однако самой эффективной, на их взгляд, оказались именно горные лыжи.

