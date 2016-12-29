Губернатор пообещал помочь бедным после повышения тарифов ЖКХ

Губернатор пообещал помочь бедным после повышения тарифов ЖКХ

Областные власти после повышения тарифов на коммуналку на 15 % планируют дополнительно помогать «социально незащищенному населению».


«Прибавка [в платежках] для кого-то будет 200 руб., для кого-то — 50 руб. — но и это серьезная сумма [для отдельных групп людей], поэтому принято решение за первый квартал отработать дополнительные меры поддержки для социально незащищенного населения», — сказал губернатор НСО Владимир Городецкий, отвечая на вопросы горожан в пресс-центре НГС.НОВОСТИ.


По оценке губернатора, АО «СИБЭКО» за счет повышения тарифа получит 610 млн руб. дополнительной выручки, а «Горводоканал» — 200 млн руб.


«За первый квартал будет дополнительное соглашение, что эти деньги не пойдут на дивиденды и "Лексусы", а пойдут на восстановление сетей», — заметил Городецкий.


По словам главы регионы, коммунальные сети в Новосибирске изношены максимально сильно — на 73 %, и повышение тарифа нужно, чтобы «не допустить техногенности». Какие именно сети будут ремонтировать в первую очередь, станет известно в следующем году.


При этом по области в целом повышение тарифов ЖКХ не превысит 4 %, подчеркнул глава региона.


Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 года на прошлой неделе. Холодная вода подорожает для новосибирцев на 20 %, горячая — на 15,9 %, водоотведение — на 20,1 %, отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожает электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %). Решение губернатора вызвало большой резонанс у жителей города. В минувшую субботу около 150 человек со всего города приехали на набережную для участия в митинге против такого повышения. 

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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