Полицейские нашли подпольное производство водки «Добрый медведь»

Полицейские нашли подпольное производство водки «Добрый медведь» (видео)

​​Новосибирские полицейские обнаружили подпольных цех по производству водки разных марок: там было 18,5 тыс. пол-литровых бутылок, готовых к продаже.


Информация о том, что в городе Обь работает подпольных водочный цех, поступила в полицию в конце октября. Полицейские нашли помещение, где делали, хранили и продавали контрафактный алкоголь и вечером 27 декабря закрыли цех.


«Технологическая линия представляла собой несколько емкостей, шланги, фильтры и водопроводный кран, посредством которого спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки. 


Здесь же на специальном станке происходила укупорка готовой продукции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


Когда сотрудники полиции появились в цехе, там были рабочие. Их задержали, опросили, потом отпустили. По словам оперативников, каждые сутки рабочие выпускали около 4 тыс. бутылок алкоголя под разными названиями, в зависимости от пожеланий заказчика.


Полицейские нашли в цехе 18,5 тыс. пол-литровых «бутылок со спиртосодержащей жидкостью», более 1300 л спирта, 7 тыс. пустых бутылок, этикетки и специальные марки с признаками подделки. Все найденное изъято. 


Судя по оперативному видео полиции, в цехе выпускали в основном водку под названием «Добрый медведь».


Во время обыска оперативники нашли несколько коробок от предыдущих заказов и установили, что в цехе разливали продукцию под маркой давно закрывшегося водочного завода. Кроме того, на этикетках и спецмарках не совпадали данные предприятий-производителей.


Опасна ли продукция для здоровья, пока неизвестно. «Сейчас назначены исследования, будут устанавливать, какой спирт там содержится, какой крепости напиток. Другое исследование по самим спецмаркам — нужно будет доказывать, что они поддельные», — пояснили в полиции.


Сейчас полицейские устанавливают организатора производства поддельного алкоголя и каналы поставок. 


В полиции допускают, что в Новосибирске на рынках продавались небольшие партии этой водки, 


также ее продавали в отдаленных районах Новосибирской области. По данным оперативников, более крупные партии контрафактной водки поставляли в соседние регионы.



В середине года новосибирские полицейские в Кировском районе нашли цех с контрафактной финской водкой.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео ГУ МВД России по НСО
Видео ГУ МВД России по НСО

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