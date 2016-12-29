Полицейские нашли подпольное производство водки «Добрый медведь»

​​Новосибирские полицейские обнаружили подпольных цех по производству водки разных марок: там было 18,5 тыс. пол-литровых бутылок, готовых к продаже.





Информация о том, что в городе Обь работает подпольных водочный цех, поступила в полицию в конце октября. Полицейские нашли помещение, где делали, хранили и продавали контрафактный алкоголь и вечером 27 декабря закрыли цех.







«Технологическая линия представляла собой несколько емкостей, шланги, фильтры и водопроводный кран, посредством которого спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки.





Здесь же на специальном станке происходила укупорка готовой продукции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







Когда сотрудники полиции появились в цехе, там были рабочие. Их задержали, опросили, потом отпустили. По словам оперативников, каждые сутки рабочие выпускали около 4 тыс. бутылок алкоголя под разными названиями, в зависимости от пожеланий заказчика.







Полицейские нашли в цехе 18,5 тыс. пол-литровых «бутылок со спиртосодержащей жидкостью», более 1300 л спирта, 7 тыс. пустых бутылок, этикетки и специальные марки с признаками подделки. Все найденное изъято.





Судя по оперативному видео полиции, в цехе выпускали в основном водку под названием «Добрый медведь».







Во время обыска оперативники нашли несколько коробок от предыдущих заказов и установили, что в цехе разливали продукцию под маркой давно закрывшегося водочного завода. Кроме того, на этикетках и спецмарках не совпадали данные предприятий-производителей.







Опасна ли продукция для здоровья, пока неизвестно. «Сейчас назначены исследования, будут устанавливать, какой спирт там содержится, какой крепости напиток. Другое исследование по самим спецмаркам — нужно будет доказывать, что они поддельные», — пояснили в полиции.







Сейчас полицейские устанавливают организатора производства поддельного алкоголя и каналы поставок.





В полиции допускают, что в Новосибирске на рынках продавались небольшие партии этой водки,





также ее продавали в отдаленных районах Новосибирской области. По данным оперативников, более крупные партии контрафактной водки поставляли в соседние регионы.











В середине года новосибирские полицейские в Кировском районе нашли цех с контрафактной финской водкой.