Мужчина заставил подростка копать себе могилу под дулом пистолета

​Суд приговорил к обязательным работам жителя Новосибирского района, который угрожал двум подросткам пневматическим пистолетом и заставлял одного из них копать себе могилу в лесу.





Приговор по этому делу суд вынес 29 ноября, но опубликовал его только на этой неделе.







«[Подсудимый], приставив к затылку [подростка] пневматический пистолет модели МР-654 К и отведя в лесной массив <…>, высказал угрозу убийством в адрес несовершеннолетнего <…>, а именно сказал: "Копай себе и своим друзьям могилу!", чем вызвал у несовершеннолетнего <…> чувство страха, тревоги, беспокойства и опасения за свою жизнь и здоровье», — говорится в приговоре мирового судьи 2-го судебного участка Новосибирского судебного района НСО.







Как следует из документа, 23 июля 2016 года в половине второго ночи в Новосибирском районе пьяный мужчина поссорился с двумя подростками. Мужчина сделал им замечание из-за того, что подростки ночью приехали на мопедах к жилым домам. Во время ссоры мужчина начал размахивать перед оппонентами пневматическим пистолетом.







«Я сейчас вас всех здесь перестреляю!» — заявил вооруженный мужчина и прицелился в колени одного из подростков. После этого он отвел второго подростка в лес и стал угрожать его убить.







В итоге подросткам удалось уладить конфликт. В суде мужчина свою вину полностью признал. В итоге судья признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 200 часам обязательных работ.