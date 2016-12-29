Многодетная семья погорельцев получила документы на новый дом

Многодетная семья погорельцев получила документы на новый дом (фото)

Многодетная семья Куприяновых, чей дом в Бронном переулке сгорел дотла в середине ноября, получила все необходимые документы на приобретение нового дома — власти Новосибирской области уже оплатили покупку жилья. 


Ольга и Сергей Куприяновы рассказали, что уже сегодня, 29 декабря, оформят дом у нотариуса.


«Нам предложили несколько вариантов. Выбрали рядом с лесом, чтоб никому наша шумная компания не мешала. Дом подходит нам и по квадратуре, и по тому, что там можно все самим проектировать. Нам нужно только немного помочь с ремонтом дома, со стройматериалами», — сказала Ольга Куприянова на встрече с мэром Локтем. Власти пообещали, что после детального осмотра дома составят перечень необходимых материалов и частично помогут с покупкой.


Сейчас Куприяновых до сих пор живут у другой многодетной семьи — Веселовы приняли соседей к себе сразу после трагедии. Как пояснил Анатолий Локоть, семья отказалась переселяться во временное жилье. «У них быт подстроен под свой дом. Жилье могло бы быть в другом районе. Детям бы пришлось сменить место учебы, а это стресс», — пояснил Локоть.


Многодетная семья погорельцев получила документы на новый дом (фото)


Как отчитались в мэрии, общая сумма помощи семье —  437 тыс. руб. Из этих денег семья получала выплаты, а также им покупали продукты, одежду, канцелярию. Также пятеро детей поедут в январе отдыхать в детский лагерь «Электрон».


Ольга Куприянова рассказала, что семья до сих пор эмоционально не оправилась после пожара, но пережить беду им помогают неравнодушные люди. О беде новосибирской семьи узнали даже за рубежом. Накануне проживающие в Великобритании новосибирцы приехали к Куприяновым с подарками. «Люди в возрасте, они сами живут в Англии, у них здесь сын. Они приехали в Новосибирск и решили навестить нас. Привезли огромную корзину мандаринов и коробки печенья», — волнуясь, рассказала многодетная мама. 


Многодетная семья погорельцев получила документы на новый дом (фото)


Главным предновогодним подарком для Куприяновых стало известие о помощи властей при покупке жилья. Две недели назад правительство Новосибирской области выделило Куприяновым 5,5 млн руб. из резервного фонда на покупку нового дома.

Дарья Януш
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