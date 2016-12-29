Новосибирский суд оставил под арестом до весны бывшего главного следователя Кузбасса

Новосибирский суд оставил под арестом до весны бывшего главного следователя Кузбасса

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест Сергею Калинкину, который, будучи руководителем Следственного управления СК России по Кемеровской области, попал под уголовное дело.


На продлении ареста настаивали новосибирские следователи.


«Продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2017 года», — отмечается на сайте Центрального суда.


О том, что Калинкин попал под уголовное дело о вымогательстве, стало известно в середине ноября 2016 года. Других фигурантов дела больше 7 человек, среди них оказались два заместителя губернатора Кемеровской области — Алексей Иванов и Александр Данильченко. Этим делом занялось пятое следственное управление ГСУ СКР, расположенное в Новосибирске.


Калинкина привезли в Новосибирск 15 ноября.


Ранее Центральный суд продлевал сроки домашнего ареста до 13 апреля 6 фигурантам, среди которых был Иванов. Данильченко пока под домашним арестом до 13 января.


По версии следователей, подозреваемые вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 % акций АО «Разрез "Инской"». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд руб., что является особо крупным размером.


По информации «Интерфакса», который ссылается на источник в силовых структурах, в отношении Калинкина возбудили еще одно дело.


«Возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. По его словам, новое дело связано с тем же эпизодом, по которому Калинкину уже предъявлено обвинение в вымогательстве.

Елена Громкова
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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