В многоэтажке в центре отключают лифт в новогоднюю ночь из-за вандалов

​​​Жительница 9-этажки в центре Новосибирска возмутилась отключением лифта в новогоднюю ночь — в управляющей компании меру объяснили вандализмом граждан.





«В Новосибирске повсеместно отключают лифты в новогоднюю ночь. Это действие незаконно, чисто самоуправство управляющих компаний. Обычно отключали молча, в этот раз у нас повесили объявление. Все мои знакомые из других районов тоже говорят, что у них отключают лифты на Новый год», — написала в НГС.НОВОСТИ возмущенная читательница Ирина Солдаткина.





Женщина рассказала, что живет в 9-этажном доме на Сибирской, 26. Она прислала в редакцию фотографию объявления, которое разместила их УК «ЖЭУ-4». Жителям сообщается, что с 22:45 31 января до 10:00 1 января 2017 года лифт будет отключен.







«Например, у меня маме 80 лет, она хотела бы спуститься на 1-й этаж к соседям, которых поздравляла много лет, но [по лестнице] не может, потому что инвалид. Люди заперты либо ходят по лестницам, а услуга оплачена и должна быть оказана», — считает Ирина Солдаткина.







Директор УК «ЖЭУ-4» Ирина Мальцева пояснила, что лифты в новогоднюю ночь УК планирует отключать не везде: в домах повышенной этажности (больше 9 этажей) лифты будут работать. Жителей таких домов попросили пользоваться лифтами аккуратно: не пинать двери, не выламывать кнопки, не поджигать фейерверки.







«Видение и анализ предыдущих лет говорит о том, что в новогоднюю ночь у меня количество вандальных мероприятий зашкаливает.





С 10 часов вечера граждане уже за столом, все либо празднуют в своих квартирах, либо начинают кататься так, что застревания в новогоднюю ночь, поломка лифта [случаются]. Лифт считается опасным производственным объектом. Мы это вместе с обслуживающей лифты организацией выяснили для себя», — пояснила причину отключений лифтов в Новый год Ирина Мальцева.







Она пояснила, что если жители 9-этажных домов все-таки хотят пользоваться лифтом в новогоднюю ночь, то им следует собрать подписи большинства собственников против выключения лифта. К тому же в УК заявили о готовности пересчитать оплату за лифт с учетом его простоя.







Жительница дома на Сибирской Ирина Солдаткина уточнила НГС.НОВОСТИ, что жители ее подъезда собрали подписи против отключения лифта и сегодня отнесут их в УК.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в январе 2016 года неизвестные выломали дверь лифта и подожгли первый этаж дома в жилом комплексе «Матрешкин двор».

