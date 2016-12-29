Губернатор Городецкий отвечает на вопросы горожан на НГС

В полдень 29 декабря на НГС пришел губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


Губернатор Городецкий отвечает на вопросы горожан на НГС (прямой эфир)


Прямая трансляция со встречи с губернатором началась в 12 часов. На вопросы горожан губернатор будет отвечать до 13 часов.


Владимир Городецкий расскажет об итогах года — речь пойдет о росте тарифов ЖКХ на 15 %, строительстве четвертого моста через Обь, экономике региона в условиях затянувшегося кризиса и многом другом.


Еще до начала трансляции новосибирцы задали губернатору около 240 вопросов.



Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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