Новосибирские МЧСники получили новые быстрые беспилотники

«Фантом-3»
«Фантом-3»

Сп​асатели в Новосибирской области получили на вооружение 10 беспилотников.


«Главное управление МЧС по Новосибирской области получило восемь, и Сибирский спасательный центр МЧС , который в Коченево находится, получил два», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.


Управление и центр получили по одному беспилотнику в новой модификации «Инспайр», остальные — это аппараты «Фантом-3».


«Это беспилотные летательные аппараты вертолетного типа — квадрокоптеры — у них четыре винта. "Инспайр" — это более продвинутая модификация, у него некоторые показатели повыше: камера лучше и скорости полета, в скорости набора высоты он превосходит "Фантом". Но принципиальных различий конструктивных у них нет», — объяснили в пресс-службе.


Всего МЧС в сибирских регионах получило 100 беспилотников, их купили «по плану развития и применения беспилотных авиационных систем до 2020 года».


Инспайр
Инспайр


В пресс-службе МЧС по НСО рассказали, что «Инспайр», который получи ла область – это DJI Inspire 1 V2.0.


Согласно техническим характеристикам, этот квадрокоптер может находиться в воздухе 18-20 минут, развивать скорость до 79 км/ч, дальность его полетов составляет 2 км. Он может взлетать на 4,5 тыс. м над землей. Дрон работает при температура от -10 до +40 градусов и может сопротивляться скорости ветра до 10 м/с. Он весит 2935 г.


«Пропеллеры DJI Inspire 1 V2.0 работают с измененным механизмом фиксации, надежно и аккуратно защелкивающим крепление воздушного винта, что снижает его преждевременное истирание и продлевает срок службы», - отмечается в характеристиках.


Подвес камеры в этом квадрокоптере позволяет стабилизировать изображение и «обеспечивает четкие кадры в любых условиях полета».


Матрица в камере имеет 12, 4 эффективных мегапикселей, угол обзора у камеры 94 градуса, видео снимается в режиме 24-30 кадров в секунду.


По информации Яндекс.Маркет, стоимость на эту модель колеблется от 117 190 до 319 990 руб.


Квадрокоптеры занимаются авиаразведкой при масштабных ЧС — паводках, природных пожарах, во время поиска людей на больших территориях. Всего в 2016 году в сибирских регионах беспилотники спасателей вылетали 3400 раз, они обследовали площадь более 7 тыс. кв. км. Они помогли найти и спасти 8 человек.


Новосибирские спасатели также неоднократно использовали дроны в своей работе. Например, в октябре, когда трассу в Убинском районе НСО затянуло дымом, спасатели МЧС отправились на место с беспилотником. А в апреле 2016 года специалисты МЧС наблюдали с помощью этих аппаратов за затороопасными участками реки Карасук, когда подрывали на ней лед.

Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой СРЦ МЧС России (1), предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по НСО (2)

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