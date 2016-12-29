Возобновляются авиарейсы из Новосибирска в Томск

​С 14 января авиакомпания «Ангара» начнет выполнять регулярные рейсы из Новосибирска в Томск с билетами по 2100 руб.





Летать по этому маршруту авиакомпания планирует один раз в две недели на новом самолете российского производства Ан-148, который рассчитан на 75 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.







На сайте аэропорта «Толмачёво» указано, что ближайшие рейсы в Томск от авиакомпании «Ангара» запланированы на 14, 28 января, 11, 25 февраля и 11, 25 марта с вылетом из Новосибирска в 14:25. В полете пассажирам предстоит провести 35 минут. Билеты на первый рейс стоят 2100 руб. в одну сторону.







Обратно — из Новосибирска в Томск — пассажиры смогут улететь по воскресеньям в 9:00, говорится на сайте томского аэропорта.







Ранее Росавиация объявила о том, что в список субсидируемых авиаперевозок на 2017 год вошел рейс «Новосибирск – Томск» от авиакомпании «СиЛА». Начать полеты по этому маршруту авиакомпания планирует с 23 января. Но в расписании аэропортов эти рейсы пока не отображаются. Перевозить пассажиров «Сибирская легкая авиация» собирается на самолетах Ан-28 и L-410.







Авиаперевозки между Томском и Новосибирском прекратились в конце 2015 года. Как поясняли тогда в пресс-службе администрации Томской области со ссылкой на и.о. начальника регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Дениса Празукина, авиакомпания «Таймыр» (NordStar Airlines) отменила субсидированные рейсы между Новосибирском и Томском из-за нехватки самолетов.