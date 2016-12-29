Снегоуборочный трактор выломал дверь дорогому внедорожнику

​Утром 29 декабря трактор со снегом в ковше выезжал на ул. Кошурникова в Новосибирске, врезался в «Рендж Ровер» и смял ему дверь.





«Не убедившись в безопасности маневра, трактор не пропустил "Рендж Ровер". В итоге трактор цепляет "Рендж", повреждает левую бочину по всей длине и сминает заднюю левую дверь. В результате разбора оказалось, что трактор не застрахован, а "Рендж Ровер" застрахован по каско», — сообщили в «Автоспасе».













Авария произошла в 8:20. Водитель Range Rover Sport ехал по ул. Красина со стороны ул. Гоголя в сторону ул. Кошурникова, а трактор выезжал на ул. Красина налево из тупика Красина, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». По их данным, на перекрестке стоит знак «Движение без остановки запрещено» («Стоп»).





Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что трактор, чистивший тротуар от снега, сдавал назад и сбил мальчика.