​До Новосибирской области добралась новая версия ВИЧ

​В России образовался новый вариант вируса иммунодефицита человека — по словам ученых, он распространен в том числе и в Новосибирской области.







«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG. Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1, и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее "родителей"», — рассказал профессор, д.б.н., заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Эдуард Карамов на заседании президиума РАН, сообщает ТАСС.





В Новосибирской области этот вариант ВИЧ также есть, уточнил Карамов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, отметил ученый. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.







Другой ученый, глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактики ВИЧ-инфекции, академик Вадим Покровский считает, что новый штамм вряд ли повлияет на картину с распространением СПИДа в России, передает ТАСС.







«На самом деле, никаких данных за то, что этот штамм более опасный, нет. Этот вирус просто быстро распространяется в группе потребителей инъекционных наркотиков из группы амфетаминов. Оснований для паники нет», — сказал Покровский.







По информации Центра СПИД, сейчас в НСО 32 249 человек заражены ВИЧ-инфекцией.







В конце ноября главный врач городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова рассказывала, что Новосибирская область занимает сейчас 11-е место в списке наиболее пораженных ВИЧ регионов. За 10 месяцев 2016 года в Новосибирской области официально зарегистрировано 3105 новых случаев ВИЧ-инфекции, говорила Позднякова.

