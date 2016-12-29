Дорога возле «Ауры» превратилась в парящую реку

В ночь на 29 декабря в центре Новосибирска возле ТРЦ «Аура» прорвало трубу и залило дорогу — без воды остались три дома.









«Проезжал в 3:30, напротив "Ауры" сантиметров 40 воды было, парило хорошо», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель по имени Дмитрий.





По словам специалистов Горводоканала, в этом месте произошло повреждение на трубе водопровода диаметром 700 мм. Без воды остались три дома, однако какие именно, сейчас уточняют. К ним будут подвозить воду.











«Работы по ликвидации аварии уже идут, их планируется завершить до 20:00», — отметили в Горводоканале.







По информации в соцсетях, участок ул. Военной возле «Ауры» сейчас перекрыт. На ул. Семьи Шамшиных затруднено движение в сторону Октябрьской магистрали, затор длиной около 1,5 км растянулся от ул. Крылова до ул. Максима Горького, отмечается на Яндекс.Картах.









На прошлых выходных НГС.НОВОСТИ рассказывали, как залило кипятком дорогу в Первомайском районе.

