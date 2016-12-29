Новосибирцы спасли от смерти 27 коршунов и сплюшку без хвоста

За год новосибирский Центр реабилитации хищных птиц принял 105 пациентов — в их числе была самка коршуна, страдающая ожирением, осоед с окровавленным клювом и сова сплюшка.


Волонтеры центра рассказали, что год был нелегкий и насыщенный событиями. 


«Было множество интересных и необычных случаев. Были и печальные моменты. Но общими усилиями мы сделали огромный шаг вперед — появились новые возможности в сфере диагностики, модуль с дополнительными вольерами и, безусловно, накопленный опыт в лечении и реабилитации пернатых пациентов», — отметили в центре реабилитации.


Осоед
Осоед


В августе специалисты центра зашили раны осоеду, которого нашли возле проселочной дороги в Новосибирской области. У птицы была кровь на клюве и травма головы.


В сентябре волонтеры помогли похудеть страдавшей ожирением самке коршуна, и выпустили ее на волю. Птицу раскормила сердобольная пожилая женщина


Также в сентябре была сова-сплюшка, которая попала в центр с вывихом плечевой кости и левого крыла. Еще у птицы не было перьев в хвосте. Сову оставили на передержке до весны, сообщили в центре.


Свое название сплюшки получили из-за печального мелодичного посвиста, который они издают. В нем можно расслышать «сплюю».


Среди спасенных птиц лидируют черные коршуны (37 штук, 10 не перенесли травм). Также волонтеры получили 14 длиннохвостых неясытей, 4 из которых, к сожалению, погибли, 12 болотных сов, 11 ушастых сов, 7 пустельг, 2 канюка, сову-сплюшку и других птиц.

Анна Наумцева
Фото vk.com/birds54

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