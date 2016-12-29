​Необычное скопление машин затруднило проезд по Гусинобродскому шоссе

Необычное скопление машин затруднило проезд по Гусинобродскому шоссе (схема)

29 декабря неожиданно много автомобилей собралось на Гусинобродском шоссе, ул. Станционной и ул. Богдана Хмельницкого — проехать по этим улицам сегодня утром сложнее, чем обычно.


«Плотнее обычного движение сейчас на Никитина – Гусинобродском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также неожиданно плотное движение на Станционной: загруженность магистрали к Толмачево — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — передает сервис Яндекс.Пробки.


7-балльные пробки вместо привычных 3 баллов можно наблюдать на ул. Кошурникова и ул. Гоголя. А вот по направлению к Горбольнице на магистрали сейчас нетипичные 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного. Также значительно свободнее, чем в предыдущие дни, на ул. Немировича-Данченко — 5 баллов вместо 8. Зато ул. Большевистская загружена больше обычного — на 9 баллов вместо 5.


Общую ситуацию в Новосибирске в 8:50 сервис Яндекс.Пробки оценил на 7 баллов. Вчера в утренний час пик самая заметная пробка собиралась на ул. Большевистской. 

Анна Наумцева
Скриншот yandex.ru/maps

Прочтений: 2286
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено