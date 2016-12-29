​Необычное скопление машин затруднило проезд по Гусинобродскому шоссе

29 декабря неожиданно много автомобилей собралось на Гусинобродском шоссе, ул. Станционной и ул. Богдана Хмельницкого — проехать по этим улицам сегодня утром сложнее, чем обычно.







«Плотнее обычного движение сейчас на Никитина – Гусинобродском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также неожиданно плотное движение на Станционной: загруженность магистрали к Толмачево — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — передает сервис Яндекс.Пробки.







7-балльные пробки вместо привычных 3 баллов можно наблюдать на ул. Кошурникова и ул. Гоголя. А вот по направлению к Горбольнице на магистрали сейчас нетипичные 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного. Также значительно свободнее, чем в предыдущие дни, на ул. Немировича-Данченко — 5 баллов вместо 8. Зато ул. Большевистская загружена больше обычного — на 9 баллов вместо 5.







Общую ситуацию в Новосибирске в 8:50 сервис Яндекс.Пробки оценил на 7 баллов. Вчера в утренний час пик самая заметная пробка собиралась на ул. Большевистской.

