​Итальянки получили переохлаждение из-за селфи на Обском море в –8 

Итальянки получили переохлаждение из-за селфи на Обском море в –8 

Четыре туристки из Италии так сильно замерзли, пока фотографировались на Обском море, что вызвали спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска.


«Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей в погоне за прекрасным. Женщины обратились за помощью в один из отрядов МАСС, который находится на берегу Обского водохранилища», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе и добавили, что мерзли туристки из-за селфи на фоне Обского моря.


Вчера, 28 декабря, во второй половине дня на улице было около –8 градусов, передает Новосибирский Гидрометцентр, однако легко одетым женщинам этого хватило, чтобы сильно замерзнуть.


Самой старшей итальянке было 48 лет, трем другим — 40, 26 и 24. Спасатели дали женщинам горячее питье и оставили в теплом помещении до тех пор, пока не приехало такси.

Анна Наумцева
Фото Марии Морсиной

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