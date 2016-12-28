Хоккей: новый вратарь «Сибири» начал игру в команде с сухой победы

Сегодня, 28 декабря, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях новокузнецкий «Металлург» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).


Хоккей: новый вратарь «Сибири» начал игру в команде с сухой победы (видео)



Большую часть матча команды провели с нулевым счетом.


Счет был открыт только в конце третьего периода – Константин Окулов забросил единственную в матче шайбу на 52 минуте. «Окулов прямым броском с вбрасывание выводит "Сибирь" вперёд!» - говорится в онлайн-трансляции на сайте новосибирской команды.


Больше счет не изменился, ворота «Сибири» защищал вратарь Иван Налимов, с которым «Сибирь» заключила контракт в конце прошлой недели. За новосибирцев он провел свою первую игру. 


Предыдущая игра между командами была 5 декабря в Новосибирске – тогда она завершилась в пользу «Металлурга».


Для «Сибири» это был последний матч года, следующая игра пройдет уже 3 января. В этот день в гости к новосибирцам приедет ярославский «Локомотив». Сейчас «Сибирь» располагается на 9 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги.




Елена Громкова

Видео video.khl.ru, скрин видео

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