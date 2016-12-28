Перестрелка на Петухова, самые красивые модели и другие главные новости
Дайджест главных событий 28 декабря по версии НГС.
• Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь и на праздничных выходных. Прогноз, надо сказать, приятный — а именно теплый.
• Здание Облпотребсоюза на пл. Ленина превратили в гигантский экран для светового шоу. Показывают там историю любви двух чемоданов. Конечно же, с философским подтекстом.
• Новосибирское модельное агентство Elite Stars выпустило календарь на 2017 год со своими лучшими девушками. В новости на НГС можно не только посмотреть на них, но и проголосовать — какой месяц красивее.
• Главным происшествием дня стала лихая перестрелка в стиле 90-х на ул. Петухова. По предварительным данным, никого не убили, но пошумели прилично — очевидцы уверяют, что стреляли из пистолетов и ружья минут 5.
Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой