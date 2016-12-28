На Красном проспекте сносят часть здания Института ФСБ

По адресу Красный проспект, 84 начался снос центральной части здания Института ФСБ.









Как пояснил НГС.НОВОСТИ начальник участка компании-субподрядчика «РеалСтройИнвест-М» Евгений Макаров, из-за износа конструкций фасада их сносят — на их месте построят такие же, только новые.









Крылья строения — вдоль ул. Писарева и на противоположной стороне — остаются без изменений, реконструирована будет только центральная часть. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, в той части здания, которая не касается реконструкции, продолжаются занятия.











Запланированное окончание строительства — 5 февраля 2019 года. Заказчик строительных работ — дирекция по строительству в СФО Управления капитального строительства ФСБ России.







Как сказано на сайте Института ФСБ в Новосибирске, административно-учебное здание для обучения сотрудников госбезопасности было сдано в 1940 году.