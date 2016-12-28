На Красном проспекте сносят часть здания Института ФСБ

По адресу Красный проспект, 84 начался снос центральной части здания Института ФСБ.


На Красном проспекте сносят часть здания Института ФСБ (фото)


Как пояснил НГС.НОВОСТИ начальник участка компании-субподрядчика «РеалСтройИнвест-М» Евгений Макаров, из-за износа конструкций фасада их сносят — на их месте построят такие же, только новые.


На Красном проспекте сносят часть здания Института ФСБ (фото)


Крылья строения — вдоль ул. Писарева и на противоположной стороне — остаются без изменений, реконструирована будет только центральная часть. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, в той части здания, которая не касается реконструкции, продолжаются занятия. 


На Красном проспекте сносят часть здания Института ФСБ (фото)


Запланированное окончание строительства — 5 февраля 2019 года. Заказчик строительных работ — дирекция по строительству в СФО Управления капитального строительства ФСБ России.


Как сказано на сайте Института ФСБ в Новосибирске, административно-учебное здание для обучения сотрудников госбезопасности было сдано в 1940 году.

Андрей Ткачук
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