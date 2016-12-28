​Новосибирцы начали читать новости НГС с экрана телевизора

Раздел новостей НГС появился в главном меню телеприставки от провайдера «Электронный город».


Новосибирцы начали читать новости НГС с экрана телевизора (фото)


«Времена, когда новосибирцы читали новости только с экранов компьютеров, давно ушли. Мы видим растущий интерес читателей к использованию мобильной версии нашего сайта, и к удобству чтения новостей в принципе. Теперь у читателей НГС появился еще один способ быстро сориентироваться в новостной картине дня — с экрана телевизора», — в свою очередь отметил главный редактор НГС.НОВОСТИ Александр Агафонов.


По словам руководителя службы массовых коммуникаций «Электронного города» Дмитрия Мишина, с помощью пульта от телеприставки можно выбрать понравившуюся новость из списка, прочитать ее и даже написать комментарий. Сервис заработал сегодня.


Новосибирцы начали читать новости НГС с экрана телевизора (фото)


Ранее «Электронный город» выпустил приложение для смартфонов, которое заменяет пульт от телевизора и позволяет искать телепередачи при помощи голоса. Также компания развивает проект «Перекрестки» — видеотрансляцию с оживленных перекрестков Новосибирска, посмотреть ее можно в том числе и на экране телевизора.

Ольга Хмелевская
Скриншоты предоставлены «Электронным городом»

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