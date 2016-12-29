Новосибирск заполонили места игр для взрослых и мужские парикмахерские

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Новосибирск в 2016 году стал городом с самой большой плотностью квестов в стране и занял второе место по количеству барбершопов.





Компания «2ГИС» обнародовала результаты исследования «Городские тренды-2016», основанного на данных городского информационного сервиса 2ГИС о количестве организаций на январь и декабрь 2016 года.





В исследовании рассмотрены города-миллионники: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Уфа и Челябинск. Кроме общего числа тех или иных организаций специалисты «2ГИС» вычисляли их абсолютную плотность — сколько жителей приходится на одну точку конкретного формата.







Новосибирск оказался лидером по концентрации квестов. На одну такую фирму здесь приходится 8,5 тыс. человек. Ближайшие конкуренты — Красноярск (9,4 тыс.) и Екатеринбург (10,3 тыс.). Любопытно, что Москва занимает в этом рейтинге предпоследнее место (29 тыс. человек).







Впрочем, другие города-миллионники, скорее всего, наверстают упущенное. С точки зрения роста количества этих развлекательных предприятий, Новосибирск находится внизу рейтинга — их число выросло всего лишь в 1,27 раза. Куда быстрее в этом году квесты открывались в Самаре (рост в 2,33 раза) и Красноярске (в 2 раза).











Больше, чем в большинстве городов России, в Новосибирске распространились и так называемые барбершопы (мужские парикмахерские, специализирующиеся, в частности, на стрижке бород). На один барбершоп в Новосибирске сейчас приходится около 16 тыс. жителей. Опережает его только Волгоград, где концентрация выше почти вдвое (8,3 тыс. человек). Красноярск в этом рейтинге занял четвертое место (22,3 тыс. человек), а Омск и вовсе последнее (53,3 тыс. человек).







Здесь, впрочем, волна новых заведений почти схлынула — количество новых точек за год выросло «всего» в 1,6 раза. Для сравнения: в Москве появилось в 3,3 раза больше барбершопов, а в Перми — в три раза. Судя по всему, конкуренция на этом рынке растет. В мае реклама одной из таких новосибирских парикмахерских даже стала предметом интереса антимонопольного ведомства, признавшего ее незаконной.











Вопреки расхожему мнению о том, что Новосибирск «заполонили бургерные», столица Сибири оказалась по степени их концентрации только в середнячках (12,8 тыс. человек на одно заведение).





Для сравнения: у лидера рейтинга Воронежа их всего 3,9 тыс. (т.е. они там встречаются втрое чаще). Объясняется это тем, судя по всему, что именно в Воронежской области находится одно из самых крупных хозяйств по выращиванию мраморной говядины.







А вот второе место Омска (7,5 тыс. человек) можно объяснить только активностью местных рестораторов. Обошел здесь Новосибирск и Красноярск (9,6 тыс. человек на одну бургерную).







Быстрее всего в 2016 году бургерные открывались в Казани (рост в 4 раза) и в Ростове-на-Дону (2,9 раза). В общем же зачете (по количеству заведений в городе в целом) Новосибирск здесь проигрывает пока только Москве, Санкт-Петербургу и Воронежу.







По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает 137 бургерных. Самыми крупными игроками в этом сегменте остаются транснациональные сети фастфуда «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Однако в этом году в Новосибирске появилась и своя собственная сеть бургерных «МясоROOB», работающая в более дорогом сегменте. Сейчас у нее в городе уже три точки.