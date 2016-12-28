Власти заказали первую машину для ремонта асфальта в морозы

Власти заказали первую машину для ремонта асфальта в морозы (фото)

​Новосибирское дорожно-эксплуатационное учреждение (ДЭУ) № 1 ищет поставщика специальной машины для зимнего ямочного ремонта.


«Автомобиль предназначен для оперативного зимнего ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий. Максимальная цена контракта 1 млн 760 тыс. руб.», — отмечается в документах госзакупки.


Дорожники заказали фургон с металлическим кузовом и распашными дверями. В машине должно быть два пассажирских места, площадка для инфракрасного разогревателя, отсек для хранения и транспортировки инструментов, дорожных знаков и конусов. Обязательно наличие проблескового оранжевого маяка.


Само устройство для латания ям — площадочный инфракрасный разогреватель — должно представлять собой конструкцию из металлической оцинкованной рамы «с установленными горелками из высоколегированных сталей» и 4 баллонами для топлива по 27 л.


Излучатель должен быть выполнен из высококачественной нержавеющей стали. В комплекте поставки также должна быть вибрационная плита.


Источник финансирования закупки — бюджет Новосибирска 2017 года. Заявки принимаются до 13 января, поставщика машины выберут 19 января. Привезти машину поставщик должен будет в течение 2 месяцев с момента заключения контракта.


Это первая машина, которую заказывают для себя городские дорожники. До этого ямы на зимних дорогах латали подрядчики — специалисты ООО «Новосибирскгражданстрой» с помощью своей машины.


Ранее начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска Юрий Сердюк говорил, что хотелось бы купить такую технику для каждого из городских районов.


В репортаже НГС.НОВОСТИ рассказывали и показывали, как с помощью инфракрасного разогревателя можно починить ямы зимой.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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