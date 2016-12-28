200 новосибирцев сфотографировались в баре ради помощи одинокой маме

​Новосибирец сфотографировал почти 200 человек и собрал около 65 тыс. руб. для помощи семье из Мордовии.





«Эту сумму Катя потратит на погашение долга за коммунальные услуги, на ремонт квартиры и покупку стиральной машины», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирский фотограф Никита Хнюнин.





Благотворительный марафон #этоживыефото прошел 25 декабря в новосибирском баре The Сhops.





За восемь часов Никита Хнюнин сфотографировал 198 человек. За свой портрет горожане давали от нескольких сотен до тысячи руб.







В конце августа к Никите обратилась 39-летняя Екатерина из Мордовии. Она узнала о благотворительных проектах Никиты из журнала StarHit и решила попросить о помощи.





Оказалось, что женщина живет в маленькой квартире в старом бараке в городе Ковылкино. У нее двое несовершеннолетних детей и нет мужа, а заработок — всего 9 тыс. руб. в месяц.





За осень Никита перевел для семьи Екатерины около 33 тыс. руб. На эти деньги она частично погасила долг, собрала дочь в школу, купила зимнюю одежду и обувь, сделала ремонт, починила сломавшийся холодильник и покупала продукты, рассказал фотограф.





Вместе с собранной на последнем аукционе суммой Никита отправил для помощи Кате 97 тыс. 676 руб.





Сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали также об итогах рождественского аукциона, который проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город». На аукционе продавались пуанты, картины и статуэтки. Новосибирцы раскупили многие лоты и собрали для детей 100 тыс. руб.

