Для проблемного ПАТП купили 18 китайских автобусов

Новосибирское муниципальное предприятие ПАТП-4 получило 7 новых автобусов китайского производства, которые планирует выпустить на междугородные и международные маршруты.









«Традиционно ПАТП-4 всегда обслуживало междугородные и международные перевозки. Мы не хотели бы уходить с этого рынка, уступать его никому, потому что это доходные маршруты <…> Борьба за рынок — это нормально. А изношенность [муниципального автопарка] такая была, что встал вопрос о неконкурентоспособности этих машин. Сегодня с получением этой техники мы вполне конкурентоспособны. Более того, мы полагаем дальше вести агрессивную, наступательную в плане конкуренции политику», — заявил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.











Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, город закупил 18 новых автобусов для муниципального предприятия ПАТП-4. Это 9 автобусов King Long XMQ 6127 и столько же автобусов King Long XMQ 6800. Первая партия из 7 автобусов уже приехала в Новосибирск и готовится выйти на линию. Остальные перевозчик получит в марте 2017 года.











По словам Анатолия Локтя, муниципалитет взял «очень серьезный кредит» на покупку этих автобусов и надеется, что затраты окупятся за короткое время.







«Мы выбрали лучшее по тем требованиям, которые мы предъявили. Во-первых, цена. Во-вторых, качественные показатели: пробег до отказа предлагается миллион и даже более (из опытной эксплуатации) километров. Это серьезный очень ресурс, для нас это важные показатели. Потому что если мы покупаем технику, а она выходит из строя и становится на прикол через год-через полтора — ну что это за техника? Отсюда и выбор именно этого производителя, именно этой фирмы <…> Время покажет, как будет техника обслуживаться. У нас есть договорные обязательства, есть гарантийные обязательства поставщика, они очень хорошие — эти обязательства. Кроме того, мы планируем разместить на этой же площадке нашего муниципального предприятия — ПАТП-4 — ремонтный центр, который позволит быстро, оперативно при выходе из строя принимать решения, ремонтировать полученную технику. Кроме того, опять же, есть определенные льготы: мы получили [от поставщика] в подарок одну машину», — отметил мэр.















Как следует из документов на официальном сайте госзакупок, аукцион на поставку 18 автобусов для Новосибирска выиграло ООО «ТД "КИНГ ЛОНГ"» из Нижнего Новгорода, которое предложило исполнить условия контракта за 142 млн 192 тыс. руб. Поставить автобусы победитель обязан до 28 февраля 2017 года. В качестве заказчика выступает МУП «Пассажиртрансснаб».











Ранее этой осенью житель микрорайона Шлюз пожаловался на то, что автобус № 36 стал ходить еще реже после того, как мэрия реструктурировала автотранспортное предприятие «КТО» и передала этот маршрут ПАТП-4. «Регулярно автобусы опаздывают на первые выходы, так как ПАТП-4 расположено далеко — пробки никто не отменял!» — сетовал пассажир.



Также объединением транспортных предприятий мэрия объясняла в ноябре нехватку автобусов на маршруте № 88. В мэрии отмечали, что ПАТП-4 работает на этом маршруте по временному договору, а пассажиров возят только два автобуса, потому что больше возможностей у предприятия нет.





Напомним, что в дни новогодних каникул новосибирские школьники могут бесплатно ездить по городу на автобусах ПАТП-4. Также мэрия разрешила школьникам до 9 января не платить за проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

