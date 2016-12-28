Владелец маршрутки ввел скидку в 10 рублей после снижения числа пассажиров

Владелец маршрутки ввел скидку в 10 рублей после снижения числа пассажиров (фото)

Владелец новосибирской маршрутки ввел 10-рублевую скидку по собственной пластиковой карте,​ чтобы вернуть пассажиров, переставших ездить после повышения тарифа​.


«Пока мы запускаем скидочные карты. В дальнейшем этот проект перерастет в эквайринг со Сбербанком, т.е. оплата будет непосредственно по безналу», — рассказал директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.


Он уточнил, что с 1 января пассажиры маршрутки № 55 («ОРМЗ – Областная больница») могут получить пластиковую карту, по которой получат скидку на проезд 25 %. Сейчас проезд в маршрутке стоит 40 руб., а по карте поездка обойдется в 30 руб. Карты будут раздавать бесплатно, пассажиру нужно заполнить анкету — указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Для того, чтобы получить скидку, пассажиру нужно будет показать карту водителю и рассчитаться наличными.


Цель акции, по его словам, — вернуть пассажиров, которые ушли после повышения цены на проезд.


Перевозчик планирует выдать в общей сложности 10 тыс. карт, которые будут действовать до 31 декабря 2017 года.


Михаил Большов объяснил, что данные анкет дадут возможность постоянным пассажирам участвовать в будущих промоакциях от перевозчика.


Напомним, с 1 ноября на маршруте № 55 цена поездки выросла с 33 до 40 руб., после чего пассажиропоток на маршруте упал на 20 %.

Анна Богданова
Фото предоставлены Михаилом Большовым

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