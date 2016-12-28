Налетчики с пистолетами ограбили салон связи и избили продавца

Новосибирские полицейские за сутки после ограбления салона сотовой связи в Первомайском районе поймали трех мужчин.

Налетчики с пистолетами ограбили салон связи и избили продавца (видео)


Преступление произошло 25 декабря на ул. Физкультурная.


«Как выяснили полицейские, около 21.00 в помещение салона ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Избив продавца, налетчики похитили 15 тыс. руб. из кассы, а также 19 сотовых телефонов с витрины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. По информации полицейских, третий соучастник был у входа в салон, чтобы предупредить напарников в случае опасности.


Подозреваемых искали сутки, в итоге полиция задержала трех жителей Первомайского района 22, 23, и 24 лет. Двое уже были замечены в грабежах. Во время обыска в домах задержанных нашлись 16 сотовых телефонов и 2 пневматических пистолета.


«Как выяснили оперативники, подозреваемые тщательно готовились к совершению преступления. Один из них ранее посещал данный салон, планируя схему разбойного нападения. Также злоумышленники продумали возможные пути отхода на случай появления полиции», — передает пресс-служба.


По факту возбуждено дело по ч. 2 с. 162 УК РФ (разбой), идет следствие.


Елена Громкова
Фото и видео 54.мвд.рф

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