Две компании на иномарках устроили перестрелку на Петухова

Сегодня, 28 декабря, около 14:00 из Кировского района Новосибирска поступило сообщение о стрельбе на улице.







Полицейских вызвала женщина-сторож с ул. Петухова, 17. Там находится торгово-производственная компания железобетонных изделий. «Заявила о выстрелах от группы неизвестных людей в сторону деревьев. Сотрудники полиции выехали на место и проводят проверку. Опрашивают свидетелей, уточняются обстоятельства случившегося», — сообщили в ГУ МВД России по НСО.





В социальных сетях появилось видео с места событий. Его автор стоит у окна, за которым видна сначала группа более 5 человек. Потом часть из них уходит, часть садится в темную машину. Оставшиеся также подходят к машинам, затем слышно 15 выстрелов.





По данным полиции, информации о материальном ущербе или жертвах нет. Редакция НГС продолжает разбираться в ситуации. Если вы стали свидетелем этого происшествия или у вас есть фото или видео — пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».







15:51

Свидетели инцидента уточняют, что вооружены были несколько мужчин, а автомобилей — как минимум три.







«Были люди с пистолетами и автоматами. На обычных машинах, одна, по-моему, "Тойота", другая "Лада" и что-то типа джипа. Мы ехали мимо, особо не всматривались и останавливаться не стали», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец случившегося.

16:06

Работник одной из фирм неподалеку от места происшествия рассказал, что представители одной компании, устроившей перестрелку, были на вид азиатами, а вторые — славянской внешности.





«Заблокировали одну из машин и начали стрелять. Между собой отношения выясняли. Были пистолеты и какое-то ружье», — описал ситуацию собеседник НГС.НОВОСТИ.







16:19

Сотрудник другого предприятия поблизости удивился тому, что ближайшее отделение полиции находится на ул. Палласа, 4, однако экипаж добирался до места происшествия около 40 минут. «Сейчас участковый ходит, свидетелей опрашивает», — говорит очевидец.







16:35

Жительница ул. Петухова рассказала, что ничего толком не видела, но проснулась от странного звука. «Когда поняла, что это выстрелы, стало очень страшно. Потом нашла видео «ВКонтакте», думаю, там концовка разборки снята. Потому что выстрелы звучали минут пять в общей сложности», — отметила очевидица.





