Владелец компании «Стрижи» получил землю под новый микрорайон

​К застройке ул. Кубовая в Заельцовском районе присоединится компания «Экострой» — она стала единственным участником проведенного мэрией аукциона.





Аукцион проводил 27 декабря департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Компания «Экострой» стала единственным участником аукциона, договор с ней будет заключен по начальной цене лота — 14 млн 831 тыс. руб., следует из данных на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.







За восемь лет застройщик должен будет построить дома на площади чуть больше 19 тыс. кв. м, уточняется в информации о лоте.









Городские власти уже не раз заявляли, что при планировании будущей застройки Новосибирска ставят в приоритет программу развития застроенных территорий. В том числе об этом рассказывал на пресс-конференции главный архитектор города Виктор Тимонов.





По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании «Экострой» являются Игорь Белокобыльский и Илья Поляков. Белокобыльский также выступает учредителем группы компаний «Стрижи».





Летом «Стрижи» также заключили с мэрией Новосибирска договор о развитии застроенной территории в районе ул. Аренского и Кубовая в рамках ведомственной целевой программы «Развитие застроенной территории».