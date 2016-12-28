Владелец компании «Стрижи» получил землю под новый микрорайон

Владелец компании «Стрижи» получил землю под новый микрорайон (схема)

​К застройке ул. Кубовая в Заельцовском районе присоединится компания «Экострой» — она стала единственным участником проведенного мэрией аукциона.


Аукцион проводил 27 декабря департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Компания «Экострой» стала единственным участником аукциона, договор с ней будет заключен по начальной цене лота — 14 млн 831 тыс. руб., следует из данных на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.


За восемь лет застройщик должен будет построить дома на площади чуть больше 19 тыс. кв. м, уточняется в информации о лоте.


Владелец компании «Стрижи» получил землю под новый микрорайон (схема)


Городские власти уже не раз заявляли, что при планировании будущей застройки Новосибирска ставят в приоритет программу развития застроенных территорий. В том числе об этом рассказывал на пресс-конференции главный архитектор города Виктор Тимонов.


По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании «Экострой» являются Игорь Белокобыльский и Илья Поляков. Белокобыльский также выступает учредителем группы компаний «Стрижи».


Летом «Стрижи» также заключили с мэрией Новосибирска договор о развитии застроенной территории в районе ул. Аренского и Кубовая в рамках ведомственной целевой программы «Развитие застроенной территории».

Ольга Власова
Фото pixabay.com (1), скриншот torgi.gov.ru (2)

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