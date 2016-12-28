​Беременная женщина пострадала в лобовом ДТП в Академгородке

Сегодня в 13:10 в новосибирском Академгородке в лобовом столкновении сошлись Subaru Legacy и Audi A3, за рулем которого сидела женщина на последнем месяце беременности.







Авария произошла на проспекте Лаврентьева. «Subaru Legacy ехал со стороны Морского проспекта в сторону проспекта Академика Коптюга, Audi A3 — во встречном направлении.







Неподалеку от перекрестка с улицей Академика Ржанова "Ауди" по непонятным причинам выехала на "встречку", где лоб в лоб столкнулась с "Субару". За рулем "Ауди" была беременная женщина», — сообщает представитель мобильного приложения «Автоспас», чьи аваркомы работали на месте происшествия.







По словам аваркома, который общался с пострадавшей, женщина была на последнем месяце беременности. «Скорая» увезла ее в больницу, при этом пострадавшая была в сознании — в «Ауди» сработала подушка безопасности.

