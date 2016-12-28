Мощный мусоровоз застрял в неочищенном дворе и перегородил проезд

Утром 28 декабря в Ленинском районе Новосибирска на неочищенной дороге застрял мусоровоз.







Машина забуксовала на внутриквартальной дороге, которая ведет от ул. Халтурина, 39 к дому по ул. Филатова, 12.







«На протяжении последнего месяца я дважды был свидетелем того, что на внутриквартальной дороге по ул. Халтурина застревали автомобили "скорой помощи" и аварийной службы. Я уже не говорю о ежедневных проблемах жителей, пользующихся этими внутриквартальными дорогами. О проблемах, связанных с чисткой, и о том, что там, в частности, застревала "скорая помощь", я неоднократно сообщал по номеру 051, но никаких действий по чистке дороги не следовало. Сегодня УК "Спас-Дом", обслуживающая, в том числе и эту дорогу, сама стала жертвой неочищенной дороги.





Мусоровоз от УК "Спас-Дом" застрял в этом месте в 10 часов. На помощь приезжал другой мусоровоз, но в итоге ничем помочь не смог»,





— рассказал житель ул. Халтурина Игорь Снегирев.





По слова Снегирева, около двух часов мусоровоз пытался выбраться сам, потом приехал второй мусоровоз, а затем трактор, который расчистил около 10 метров дороги.







«Тем не менее участок дороги достаточно длинный, может метров 70, в целом он остался в прежнем состоянии. Проблема сохранилась, но мусоровоз выехать смог», — отметил Игорь.















Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил представителей УК «Спас-Дом» прокомментировать ситуацию, однако в компании не смогли оперативно описать свою позицию.







В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, как «скорая помощь» застряла в снежной каше.