Врачи попытались откачать прохожего на пешеходном мосту на Красном проспекте

​Днем 28 декабря прохожему стало плохо на пешеходном мосту через Красный проспект в районе новосибирского автовокзала.





Как рассказала очевидица, сегодня примерно в 12:30 она шла по надземному переходу от остановки «Автовокзал» к супермаркету «Мегас». В это время врачи пытались дефибриллятором привести в чувство мужчину с серым лицом. Через 20 минут, когда женщина проходила обратно, врачи уже делали пострадавшему массаж сердца.







«Уже синяя тряпка (я не знаю, как это называется) была расстелена. Женщина-полицейский прибежала, сказала, что сейчас спускать [пациента] будут», — поделилась наблюдениями прохожая.







По ее словам, мужчина был молодым. «Мне показалось, что лет 30–35, могу ошибаться», — добавила очевидица.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в первом часу дня в полицию поступило сообщение из «скорой помощи» о том, что на пешеходном переходе лежит мужчина без сознания. «Выехали сотрудники. Мужчина около 40 лет. Плохо с сердцем стало. Увезли по "скорой помощи" в больницу. Находится в медицинском учреждении», — рассказали в полиции, добавив, что им неизвестно, в каком состоянии сейчас пациент и жив ли он вообще.





В середине декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о пожилой женщине, которая умерла на платформе станции метро «Красный проспект».

