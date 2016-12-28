Суд отказал иностранным владельцам Traveler's Coffee в праве на бренд





Компания «Трэвэлерс кофе интернэшнл», принадлежащая группе иностранных инвесторов, не смогла оспорить в суде первой инстанции решение Роспатента о передаче прав на торговый знак компании «Трэвэлерс кофе Москва» Анвара Пириева.





Решение Арбитражного суда Москвы по иску «Трэвэлерс кофе интернэшнл» было опубликовано вчера вечером, а само слушание дела проходило 26 декабря.







Владельцы «Трэвэлерс кофе интернэшнл» обратились в суд в октябре этого года, после того как Роспатент зарегистрировал передачу принадлежавшего им торгового знака Traveler's Coffee компании Анвара Пириева. Управляющий директор TRAVELER'S COFFEE INTERNATIONAL LIMITED (TCI Ltd.) Ричард Хейнсворд, тогда назвал это попыткой рейдерского захвата и утверждал, что представители Пириева предоставили в Роспатент сфальсифицированные документы. В свою очередь Пириев обвинял своих бывших партнеров в попытке «отобрать у него бизнес, который он создавал с самого начала».









После того как компания Пириева получила свидетельство о регистрации прав на торговый знак Traveler's Coffee, ее представители даже пытались наложить арест на имущество «Трэвэлерс кофе интернэшнл» в Новосибирске





(здесь расположена штаб-квартира компани, обжарочное производство и фабрика-кухня), но юристам «Трэвэлерс кофе интернэшнл» удалось этому воспрепятствовать, мотивируя это тем, что ими подан иск в суд, оспаривающий решение Роспатента и решение по нему не принято.







Сейчас сеть Traveler's Coffee фактически поделена на две части. По словам руководителя компании «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Евгения Михиенко новосибирский офис (принадлежит «Трэвэлерс кофе интернэшнл») управляет сам или работает по договорам франчайзинга с 75 кофейнями. Еще порядка 35 заведений работают с компанией «Трэвэлерс кофе Москва».





Сам Анвар Пириев считает себя сейчас единственным законным правообладателем торгового знака и говорит, что в этом году заключил в этом году договоры франчайзинга еще на 20 заведений. В том числе кофейни Traveler's Coffee должны открыться в Мюнхене (работавшее ранее заведение во Франкфурте-на-Майне, по словам Пириева, временно закрыто на реконструкцию).









В Новосибирске у «Трэвэлерс кофе Москва» сейчас одно заведение — в «Доме под часами» (Красный проспект, 11). У «Трэвэлерс кофе интернэшнл» в Новосибирске сейчас 11 заведений, последнее по счету открылось здесь в конце октября.







На сайте компании значатся 92 заведения в России, 8 в Казахстане, 1 на Украине и 1 в Азербайджане.

