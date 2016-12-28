На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор

В преддверии Нового года рабочие начали разбирать строительный забор с многолетней историей на пл. Маркса в Новосибирске.











В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что снос забора начался во вторник, 27 декабря, но более подробно прокомментировать ситуацию пообещали позднее.











Как сообщали ранее в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, участок на ул. Ватутина с выходом из метро (по соседству с гостиницей-долгостроем) мэрия сдала в аренду в марте 2005 года. ООО «Строительные технологии» планировало построить на этом месте многофункциональный общественно-торговый комплекс с подземной автостоянкой, встроенными трансформаторной подстанцией и входом № 1 на станцию «Площадь Маркса» до 1 июля 2016 года. Однако за 11 лет компания смогла возвести на месте строительства только забор.









В 2013 году компания «Строительные технологии» согласовала на публичных слушаниях увеличение площади застройки участка в 0,4 га на пл. Маркса с 70 % до 76 %. Тогда сообщалось, что компания построит 4-этажный комплекс с двумя подземными этажами, в его составе запроектированы магазины, кафе, рестораны, досугово-оздоровительный комплекс для детей-инвалидов, административные помещения.







В середине июля 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть остановил продление договора аренды с ООО «Строительные технологии», чтобы разобраться в ситуации и выяснить, собирается ли подрядчик вообще приступать к работам на пл. Маркса.













16:10

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент земельных и имущественных отношений, забор на площади Маркса сносит компания «Строительные технологии».





«Для того чтобы расторгнуть договор [аренды] и составить акт о приемке земельного участка, строительная фирма должна полностью в первозданный вид превратить площадку. То есть полностью ее освободить и убрать забор, что они сейчас и делают. Концепция площади Маркса разрабатывается <...> в департаменте строительства и архитектуры, и, по словам [главного архитектора города] Виктора Александровича Тимонова, где-то во II квартале следующего года она должна быть представлена», — пояснили в пресс-центре.