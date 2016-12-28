На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор

В преддверии Нового года рабочие начали разбирать строительный забор с многолетней историей на пл. Маркса в Новосибирске.


На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор (видео)


В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что снос забора начался во вторник, 27 декабря, но более подробно прокомментировать ситуацию пообещали позднее. 


На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор (видео)


Как сообщали ранее в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, участок на ул. Ватутина с выходом из метро (по соседству с гостиницей-долгостроем) мэрия сдала в аренду в марте 2005 года. ООО «Строительные технологии» планировало построить на этом месте многофункциональный общественно-торговый комплекс с подземной автостоянкой, встроенными трансформаторной подстанцией и входом № 1 на станцию «Площадь Маркса» до 1 июля 2016 года. Однако за 11 лет компания смогла возвести на месте строительства только забор.


На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор (видео)


В 2013 году компания «Строительные технологии» согласовала на публичных слушаниях увеличение площади застройки участка в 0,4 га на пл. Маркса с 70 % до 76 %. Тогда сообщалось, что компания построит 4-этажный комплекс с двумя подземными этажами, в его составе запроектированы магазины, кафе, рестораны, досугово-оздоровительный комплекс для детей-инвалидов, административные помещения.


На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор (видео)


В середине июля 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть остановил продление договора аренды с ООО «Строительные технологии», чтобы разобраться в ситуации и выяснить, собирается ли подрядчик вообще приступать к работам на пл. Маркса.


На площади Маркса сносят стоявший много лет высокий забор (видео)



16:10

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент земельных и имущественных отношений, забор на площади Маркса сносит компания «Строительные технологии». 


«Для того чтобы расторгнуть договор [аренды] и составить акт о приемке земельного участка, строительная фирма должна полностью в первозданный вид превратить площадку. То есть полностью ее освободить и убрать забор, что они сейчас и делают. Концепция площади Маркса разрабатывается <...> в департаменте строительства и архитектуры, и, по словам [главного архитектора города] Виктора Александровича Тимонова, где-то во II квартале следующего года она должна быть представлена», — пояснили в пресс-центре.

Ольга Хмелевская
Фото и видео Густаво Зырянова

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