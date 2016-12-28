На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины

Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» подсчитал итоги рождественского аукциона, на котором продавались пуанты, картины и статуэтки.


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


На аукционе, прошедшем на минувших выходных в винном баре Pardon my French, благотворительному фонду удалось собрать 100 тыс. руб., рассказала PR-директор «Солнечного города» Мария Малкина. По ее словам, руководство бара само обратилось к фонду с просьбой рассказать о проектах, на которые особенно нужны деньги. В итоге они вместе выбрали бассейн для Ояшинского детского дома-интерната. 


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


«Вообще на строительство этого бассейна нужен 1 млн руб. Но мы понимали, что сразу собрать такую сумму достаточно сложно, и тем не менее лучше понемногу привлекать средства, чем ничего не делать», — пояснила Мария.


Всего было 9 лотов. Одним из самых необычных стали пуанты от примы-балерины Новосибирского театра оперы и балета Анны Жаровой, 


также свои работы представили известные художники Александр Шуриц и Маяна Насыбуллова и фотографы Владимир Дубровский, Евгений Иванов, Антон Уницын и Валентин Копалов.


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


Работу Владимира Дубровского, изначально стоившую 4 тыс. руб., купили за 15 тыс. руб., фото «Балерины» вместо 4 тыс. купили за 10 тыс. руб., а фото Антона Уницына, стоившее 4 тыс., продали за 23 тыс. руб. Новогодний шар, расписанный Александром Шурицем, ушел за изначальные 10 тыс. руб., а пуанты стоили 5 тыс. руб. — их купили за эту сумму. 


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


Мария Малкина заметила, что в аукционе участвовали как приглашенные бизнесмены (их имена фонд не раскрывает), так и просто посетители бара. Каждый, кто купил лот, получил сертификат подлинности с подписью автора.


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


«Непроданной осталась "Часовня" Валентина Копалова и "Одиссей в царстве Аида" Александра Шурица. Эти картины находятся у Франсуа в этом же винном баре и любой желающий может их приобрести», — отметили в фонде. 


На аукционе в модном баре продали пуанты известной балерины (фото)


Ранее в Новосибирске провели благотворительный аукцион, где продавали вещи «королев красоты», а также рождественский базар с продажей авторских ангелов и печенья.

Мария Морсина
Фото Марины Кислициной предоставлено фондом «Солнечный город»

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