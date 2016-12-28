​Метрополитен решил поменять фасады на трех станциях

Ремонт коснется станций на правом и левом берегу.







Метрополитен хочет сменить облицовку фасадов на входе на станцию «Площадь Маркса» со стороны «Гранита», на «Студенческую» со стороны НГТУ и на «Красный проспект» со стороны Дворца бракосочетания, следует из документов госзакупки.



















На всех входах рабочие сделают вентилируемые фасады и облицуют их стальными композитными панелями.







Максимальная (начальная) цена контракта 2 млн 968 тыс. руб., метро запросило котировки, чтобы выбрать компанию, которая предложит самую низкую цену. Победитель определится 24 января 2017 года.

