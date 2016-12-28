​Метрополитен решил поменять фасады на трех станциях

Ремонт коснется станций на правом и левом берегу.


Метрополитен хочет сменить облицовку фасадов на входе на станцию «Площадь Маркса» со стороны «Гранита», на «Студенческую» со стороны НГТУ и на «Красный проспект» со стороны Дворца бракосочетания, следует из документов госзакупки.


Метрополитен решил поменять фасады на трех станциях


Метрополитен решил поменять фасады на трех станциях


Метрополитен решил поменять фасады на трех станциях


На всех входах рабочие сделают вентилируемые фасады и облицуют их стальными композитными панелями.


Максимальная (начальная) цена контракта 2 млн 968 тыс. руб., метро запросило котировки, чтобы выбрать компанию, которая предложит самую низкую цену. Победитель определится 24 января 2017 года.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), Анны Золотовой (2), Ольги Бурлаковой (3)

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