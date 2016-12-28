Парню оторвало часть руки при взрыве самодельной петарды

​В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор двум молодым людям, которые собрали петарду по инструкции из интернета и взорвали ее на берегу Обского моря.





Один из них во время взрыва получил серьезную травму.







«В сентябре 2016 года они на берегу Обского водохранилища в Советском районе Новосибирска незаконно изготовили взрывчатое вещество <…> и привели его в действие. В результате у одного утрачена кисть левой руки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







«От себя скажу, что злого умысла мы не имели, посмотрели видео в интернете, решили попробовать сделать петарду своими руками ради интереса. Результат вам известен. Ну и, разумеется, обидно: вроде бы детская забава, а привела к такой трагедии… В сложившийся ситуации удивляет наше законодательство. С одной стороны — да, мы виноваты, но мы и так уже пострадали от собственной глупости, а теперь нам еще и грозит срок», — рассказывал ранее НГС.НОВОСТИ один из подсудимых.







Во вторник, 27 декабря, Советский районный суд Новосибирска признал 20-летнего Данилу Белоусова и 19-летнего Никиту Янышевского виновными по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил каждого из них к 3 годам лишения свободы условно. Также каждый из осужденных обязан выплатить штраф — по 70 тыс. руб.







На этой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о том, как 12-летний мальчик в Ленинском районе Новосибирска получил ожоги при неудачном запуске петарды.