Жильцы новостройки на Троллейной с весны по несколько дней сидят без света

​​Жильцы дома в Ленинском районе Новосибирска с весны мучаются из-за постоянных долгих отключений света.





«Вчера свет отключили в 18:00, до сих пор нет. Мамы не могут накормить своих детей, а в приемной секретаря компании-застройщика говорят только — ждите», — рассказала НГС.НОВОСТИ читательница Наталья Гаварухина.







Семьи начали заезжать в 14-этажный дом на ул. Троллейная, 21 в Ленинском районе еще в 2015 году — в новостройке заселены два поезда из трех, в них живут больше 200 семей, рассказала Наталья. Квартиры в третьем подъезде, по словам женщины, планируется сдать весной.







С весны жильцы дома начали страдать от долгих отключений электричества — света в доме не было до двух суток. По информации жильцов, электричество в доме отключается из-за некачественного кабеля. Кроме того, нет и страховочного кабеля, который смог бы поправить ситуацию при отключении основного, объясняет женщина.







«В самые холода на прошлой неделе тоже сидели без света. Управляющая компания "Петровская Слобода" привозила генератор, чтобы обеспечить дом отоплением — оно работает от электроэнергии.





[Сотрудники управляющей компании] дневали и ночевали здесь, постоянно привозили топливо. Электричество было только в подвале дома», — описала ситуацию читательница.





Застройщиком дома на ул. Троллейной, 21 выступает группа компаний «Ново-НиколаевскЪ». В приемной компании секретарь постоянно отвечает: «Ждите», говорит собеседница. Жильцам надоедает ждать, и они звонят в мэрию, откуда их снова отправляют к застройщику.







НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснением ситуации к застройщику, однако в приемной со ссылкой на директора пояснили, что действительно произошел порыв кабеля, однако компания за него не отвечает, он «относится к другому абоненту». В пресс-службе АО «Региональные электрические сети» (РЭС) корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что на балансе РЭС кабель не числится, и предположили, что за него отвечает застройщик.





Директор УК «Петровская Слобода» Петр Шахов, в свою очередь, рассказал, что управляющая компания пока не принимала на обслуживание сети этого дома





— нет акта о вводе новостройки в эксплуатацию. По словам Шахова, о ситуации знают в прокуратуре и администрации Ленинского района.







В середине декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на Троллейном жилмассиве сдали долгострой по ул. Новосибирская, 27. На его строительство ушло 14 лет.