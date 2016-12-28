Двор многоэтажки завалили большими кучами мусора из подвала

В Дзержинском районе Новосибирска двор одного из домов на ул. Авиастроителей оказался завален мусором.


Захламленным оказался двор у дома № 2«а», недалеко от сквера им. Калинина.


Чистка подвалов началась две недели назад. «Там были старые клетушки, кладовки — все, что за 85 лет накопилось в подвале. Его вроде бы частично выбрасывали. Но выбрасывали то, что мешало менять трубы. Сейчас уже окончательно решили почистить. Но вывозить не собираются, там не то, что машину поставить, там пройти уже негде», — рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Владимир Пляшкевич утром 28 декабря.


Двор многоэтажки завалили большими кучами мусора из подвала (фото)


Двор многоэтажки завалили большими кучами мусора из подвала (фото)


Двор многоэтажки завалили большими кучами мусора из подвала (фото)


Директор правобережного отделения ЗАО УК «Спас-Дом» Вадим Болотников сообщил, что управляющая компания вывезет мусор до нового года.


«Там очищают подвалы, до сих пор не закончили. Часть мусора помог увезти депутат Лебедев, часть мы увезли. По мере вытаскивания мусора из подвалов мы это все увезем, обязательно, до нового года», — объяснил Болотников.


Он отметил, что машина не может стоять с утра до вечера, чтобы в нее складывали мусор. «Жители дополнительно ни копейки не собирали — мы по собственной инициативе все это увезем. Они проголосовали за очистку подвала, а за вывоз — нет», — сказал Болотников, отметив, что в вывоз компания вложила собственные средства.


Во время подготовки новости местные жители рассказали НГС, что мусор стали вывозить.

Елена Громкова
Фото предоставлены Владимиром Пляшкевичем

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